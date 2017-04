Négy eddig kiadatlan Neoton Família számot maszterelt újra Erik Sumo

Erik Sumo, azaz Tövisházi Ambrus Facebook-oldalán írta meg, hogy négy olyan Neoton Família felvételt adtak most ki, amiket még a hetvenes években rögzítettek a Magyar Rádióban, de eddig nem jelentek meg lemezen.



„Nagy megtiszteltetés és öröm volt újramasterelni ezt a négyszámos régi-új felvételt, hála érte Hajós-Dévényi Kristóf barátomnak. A Neoton Família három fő szerzője (Pásztor-Jakab-Hatvani) közül a középső, Jakab György 21 évvel ezelőtt, 45 éves korában rövid betegség után halt meg. Billentyűs-vokalista volt, mint én. Dalszerző volt, mint én. Biztos szarul aludt, mint néha én (“Lassan kerülget az álom”). A városi legenda szerint az Álom című dal szövegét Szécsi Pál írta, de úgy nem adta volna le a rádió, ha ezt írják az Artisjus bejelentőlapra, ezért valamilyen hivatalnok nevére jelentették le. Ezeket a Magyar Rádióban a 70-es években felvett számokat mostanáig nem adták ki lemezen. Van rajta korai diszkókezdemény, ballada és nagyvonalúan, táncdalosra hangszerelt beat. Szeretnivaló négy szám, egyik nem sláger, de talán nem is szeretne az lenni. Keresi az utat, nincs benne a késői Neoton kiszámíthatósága, van benne lélek. Ott van a zeneszolgáltatóknál is már, de nem nagyon tud róla senki, nem volt nagy hírverés körülötte. Most vinylen is megjelent. Nem tudom, hogy lehet-e kapni kereskedelmi forgalomban, talán már igen.”