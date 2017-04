Tartós tejet már ne vegyen, egy jós szerint három héten belül kirobban a harmadik világháború

Ha valamiért eddig még nem tette meg, ideje számot vetni az életével. A texasi jós, Horacio Villegas, aki saját állítása szerint Donald Trump választási győzelmét is megjósolta, most azt jósolta, hogy

május 13-án, vagyis három héten belül kitör a III. világháború.

Villegas szerint a háború rövid lesz október 13-ra véget is ér. Ez nem feltétlenül örömteli, tekintettel arra, hogy a III. világháborút már minden bizonnyal atomfegyverekkel vívják majd. Amit talán csak túlélni rosszabb, mint meghalni benne, mert a sok atombomba rengeteg port kavarna fel, évekre elsötétítve a bolygót. A gyors lehülést követő nukleáris télben pedig még azok is elpusztulnának, akik esetleg a csapásokat még túlélték valahogy. De hogy ne csak a rosszat lássuk: a globális felmelegedésnek - ha csak ideiglenesen is - legalább vége szakadna.

Villegas amúgy abból vezette le jóslatát, hogy száz éve jelent meg a portugáliai Fatimában Szűz Mária, és akkor bizony világháború dúlt a világban. (Via Velvet)