Orbán Viktor akkorát sorosozott sajtótájékoztatóján, hogy olyat még nem láttak Brüsszelben

Orbán Viktor az Európai Parlamentben vitatkozott szerda délután a magyarországi helyzetről.



Sok kritikát kapott, a CEU bezárása, a nemzeti konzultáció hazug kérdései, a civil szervezetek elleni törvény és a magyar jogállamiság egyre rosszabb állapota miatt.



A vitában Orbán és a fideszesek igyekeztek a migrációra terelni a szót.



A vita után Orbán az újságírók kérdéseire válaszol.



Orbán Viktor angolul köszönte meg sajtótájékoztatója elején a lehetőséget, hogy részt vehetett az EP vitáján. "A párbeszéd fontos" - mondta, mert az a mód a nézeteltérések rendezésére. A vitát úgy értékelte, hogy az részben a Magyarországgal szembeni régebbi vádak ismétlése volt, részben új témákat vetett fel. Szerinte a Bizottság ésszerűen állt a kérdéshez, és lehetőséget biztosított neki a magyar álláspont kifejtésére. Szerinte a CEU-törvénnyel szemben inkább csak technikai jellegű ellenvetések voltak. Ezúttal is megígérte, hogy 30 napon belül válaszolnak a felvetésekre.

A nemzeti konzultációnk szerintem valós tényeken alapul - mondta Orbán.

Szerinte az igazi vita a migrációról szól, és demográfiai krízis van Európában. Erre válaszolhatunk úgy is, hogy segítjük a migrációt. A magyar társadalom válasza azonban más. "Szerintünk erre a saját erőforrásainkból is válaszolhatunk, ezért a családtámogatásra koncentrál a magyar kormány inkább."

Havasi Bertalan elsőként az Echo tévének adta meg a szót. A kérdező szerint a Néppárt felszólalói közül többen is támadták, arra volt kiváncsi, hogy vajon a Bizottság részéről lehet-e nyomás a Néppárton azért, hogy a Fideszt kizárják. Orbán szerint a Néppárt színes, több irányzatot felölelő párt, de ez természetes állapot. "Én a Néppárton belül szívesen vállalom a vitát, és még élvezem is, mert ez a demokrácia alapja" - mondta. Arra nem számít, hogy a Néppárt "elfogadja azt a kommunista ajánlatot, hogy folyamatosan meg kell nevezni azokat a pártokat, amiket ki kell zárni a demokratikus pártok sorából" - mondta. Azt elismerte, hogy a Fidesz a Néppárt jobboldalán van, ezért alkalmas a leszalámizásra.

"Az egy dolog, hogy Soros Györgyről a teremben hányan hiszük el, hogy filantróp. Ahogy annak megítélése is, hogy azok a dolgok, amiket képvisel, jók-e"

- tért át Soros Györgyre, akit spekulánsnak nevezett, aki "bedöntötte az angol fontot" és aki "milliókat szegényített el".

Magyarországon több százmillió forintra büntették Soros Györgyöt, amikor a legnagyobb pénzintézet ellen spekulált. Orbán szerint méltatlan, hogy az EU vezetői egy ilyen embert fogadnak. Nem vet jó fényt az európai politikai intézményekre, hogy kinyitják az ajtóikat Soros előtt.

A Bruxinfo azt kérdezte, hogy elfogadja-e a bizottság kritikáját a lex CEU ügyében a politikai béke kedvéért, vagy jogi szempontok mentén folytatják le a vitát.

Orbán szerint a politikai megközelítésnek sosem lehet elsőbbsége, mert ehhez túl kicsi Magyarország, és így mindig alul maradna. Ezért Orbán szerint ragaszkodni kell a joghoz, és nem tekinti a magyar kormány politikai kérdésnek a bizottság kritikáját a CEU ügyében.

Még nem tudja, hogy mi áll a bizottság kifogásai között, de eddig úgy látja, hogy a fókusz a szabadságjogok felől az üzlet felé fordult a részükről.

Orbán szerint eddig sikeresen lezárt a magyar kormány minden vitát a bizottsággal. Az alkotmányról, az MNB-ról, a bíróságokról, a médiatörvényről, egyházi törvényről, atomenergiáról mindent végigvitatkoztunk, és mindent lezártunk, nem fair ezeket újra felemlegetni, mintha egy csomó nyitott ügy lenne az unióval.

Az első külföldi kérdező Nigel Farage felszólalására utalva arra kérdezett rá, hogy Orbán hajlandó lenne-e egészen odáig elmenni, hogy népszavazást írjon ki az EU-tagságról. Orbán ezt visszautasította, szerinte "irracionális az elszigetelődés politikája".

"Alig vártuk hogy ideérjünk, eszünk ágában sincs elmenni" - mondta, majd megismételte, hogy a magyarok 70 százaléka támogatja az EU-tagságot.

Ezt aztán próbálta úgy beállítani, mintha a közvélemény azonos lenne a kormány álláspontjával, és ez alapján érthetetlennek nevezte, hogy őt és kormányát EU-ellenességgel vádolják. Ebből aztán egyből migránsozásra váltott. Bár elismerte, hogy nincsenek tudományos ismeretei a kérdésben, szerinte a "két kultúra", mármint az európai és a "migránsoké", összeegyeztethetetlen. Szerinte ez egy vita az EU és Magyarország között, és még csak az sem zárható ki, hogy ebben a vitában nem neki van igaza.



A Politico arról kérdezte, hogy tényleg gratulált-e Erdogannak, a vitatott tisztaságú török népszavazás után.

Orbán erre azt mondta, hogy "igen, gratuláltam Erdogan elnöknek". Még a máltai EPP kongresszuson is azt mondta, hogy Európának egy stabil Törökország a legfontosabb, és azt kell támogatni, aki ezt képes biztosítani. "Fontos a demokrácia, de a biztonság még fontosabb", mondta Orbán. Szerinte stabilizálni kell Törökországot, különben felrobban a térség és hatalmas nyomás alá kerül Európa. Úgyhogy ezért Orbán Erdogan elnököt támogatja.



Szót kapott a Pesti Srácok, egyből rá is kérdezett Soros György brüsszeli hálózatára és arra, hogy mivel érdemelhette ki Soros a brüsszeli fogadást. Ez utóbbira Orbán azt felelte, hogy a tehetségével. És bár azt is hozzátette, hogy ebben nincs cinizmus, azért kiegészítette azzal, hogy "az a kérdés, hogy milyen tehetséget díjaznak". Az első kérdésről meg az jutott eszébe, hogy most már legalább látni Soros György befolyását, mert így már leírható a jelenség.

Azt állította, hogy ha a Fidesz pártalapítványa pénzt kap a bajoroktól vagy a CDU pártalapítványától, akkor arra büszke. Ezt arra értette, hogy szerinte a civiltörvény csak a transzparenciáról szól - a civil szervezeteknek eddig is nyilvánosságra kellett hozniuk támogatásaik forrását.

Az Index azt kérdezte, hogy miért nem találkozik Soros Györggyel, hogy megbeszéljék a vitákat? Orbán erre azt mondta, hogy találkozott vele 2010-ben, később is ajánlott találkozót, de ezek nem jöttek létre.

Egy olasz újságíró arról kérdezte a miniszterelnököt, hogyan gondolja azt, hogy Brüsszel illegális migránsokat akar Magyarországra telepíteni, holott az illegális migráns és a menekült nem ugyanaz. Az áttelepítési kötelezettség alapján nem illegális migránsokat, hanem menekültként elismert embereket kellene befogadnia Magyarországnak. Miért keveri ezt a magyarok előtt?

Orbán szerint ez bonyolult kérdés. Elismeri, hogy a konzultációs kérdőív azt állítja, hogy illegális migránsok beengedését akarja Brüsszel ránk kényszeríteni. Ez szerinte megfelel a valóságnak, mert amikor valaki beadja a kérelmét a határon, és őt nem engedik be, akkor az illető jogosult fellebbviteli eljárásra. A mostani EU-s szabályok szerint a bírósági döntésig be kell őt engedni, pedig nem dőlt még el, hogy ő illegális-e. Azért vádolják Orbánt a németek és az osztrákok, mert ezek az emberek Ausztriába meg Németországba távoztak. Hogy ez ne következzen be, egy tranzitzónát kellett létrehozni, hogy ott várják ki a fellebbezés utáni döntést, magyarázza Orbán. Ez a vita tárgya, ezt vitatja az EU. A kérdés ezért korrekt szerinte.



Orbán továbbra is úgy értelmezi a menekültlétet, hogy menekült csak az első biztonságos országba érve lehet valaki, a továbbiakban már nem az.

Igaz, szerinte például Görögország és Szerbia is biztonságos ország, pedig ezekről az Európai Bíróság már kimondta, hogy nem azok. Arról is beszélt, hogy Magyarország szerint helyben kell segíteni, ezért is hozták létre a Hungary Helps segélyügynökséget, amely Orbán állítása szerint "nagyon sok pénzt, embert és eszközt" küldött már az érintett térségekbe.

A HÍR TV hármat kérdezett. Beperli-e Gyurcsányt, mert azt mondja, látott bizonyítékokat ami szerint az oroszok fogják? Mit szól ahhoz, hogy egy csecsen ember megfenyegette a szovjet emlékművet megrongáló magyar tüntetőt? Hogyan lehet az, hogy fél éve még lesöpörtek egy mostanihoz hasonló civil szervezeteket érintő törvényt, amikor a Jobbik javasolta, most pedig mégis támogatja?

Orbán szerint Gyurcsánynak nem jogi segítségre van szüksége.

Arról is beszélt, hogy utasítottam a belügyminisztert arra, hogy vizsgálja ki az ügyet. Szerinte Magyarországon nem lehet megfeyegetni senkit, akárki is a fenyegető.

Óvatos voltam és nehezen szántam rá magamat, mert tudtam milyen támadás érkezik a Soros hálózat felől. Csak a migráció miatt szántam rá magamat. Mert ez a magyar nemzet legfontosabb kérdése, az, hogy milyen lesz az etnikai kompozíciója az országnak. Ezért nem lehet gatyázni tovább, a liszt emiatt dűlt ki, ezzel nem lehet játszani. Folyamatos veszélyben élünk, nem tudjuk meddig lesz ilyen békés Nyugat-Európa, mi lesz a Balkánon, Törökországban. Úgyhogy a kerítést bontani akaró szervezetekkel szemben ez a minimum, az átláthatóság.

Visszavonják-e a nemzeti konzultációt, miután a Bizottság minden pontját megcáfolta, kérdezte a Lánchíd Rádió Orbántól, aki szerint viszont éppenhogy ő cáfolta meg Timmermans bizottsági alelnök állításait. A valóságban Orbán nem cáfolt, csak megismételte a nemzeti konzultáció összes állítását, amelyeket Timmermans előtte valóban cáfolt.

Az MTV arról kérdezte, hogy miben közelednek az álláspontok a bizottság és a magyar kormány között. Orbán szerint ha Timmermans azt akarja, hogy az EGT-n (Európai Gazdasági Térség) belül bármelyik egyetem szabadon hozhasson létre intézményt Magyarországon, akkor ezzel egyetértek. Az új magyar szabályozásnál sokkal szigorúbb szabályozások vannak más országokban, van ahol semmilyen külföldi egyetem sem működhet. Úgyhogy meg fogjuk tudni védeni a mi szabályozásunkat. Ha nem akarnak kettős mércével mérni, akkor el kell ismerniük, hogy ez a szabályozás rendben van.

Ha szavazhatna Franciaországban, Le Pent támogatná, akivel annyi mindenben azonos a programja, kérdezte a Le Monde Orbántól.

"Milyen szerencse, hogy nem vagyok francia" - felelte Orbán,

majd arról beszélt, hogy az ő embere Francois Fillon volt, akiről ő nem hiszi el, hogy becstelen lenne. "Magányos a szívem, ha a francia politikáról van szó".

Echo TV: Mit szól ahhoz, hogy a vitában lekommunistázták? Orbán szerint szórakoztató is lenne, ha nem az EP-ben lett volna ez. Nem könnyű a tutiban ülni Nyugaton. A Fidesz bizonyította, hogy képes veszteni és nyerni is demokratikus választásokon. Ráadásul ha nem lettünk volna mi antikommunista szabadságharcosok, akkor másként alakul a rendszerváltás. És azt is látják, hogy a liberális internacionálénak is tagja voltunk. Aztán Kohl kancellár hívására átmentünk a konzervatívokhoz. Azonnal felvettek minket.

Szerinte erre fekete báránynak akarták beállítani Magyarországot, ami nagyon sikeres ország, csak nem a szokásos dogmák alapján sikeres.

Van egy keresztény és nemzeti alapú új alkotmány. Szegény Verhofstadt mit ért meg ebből? Diktátort életükben nem láttak, nem tudják mi az az elnyomás. Itt csak megszületni nehéz. A magyar út, munkaalapú gazdasági berendezkedés, ezzel nehéz itt mit kezdeni. Az ő koordinátarendszerükben nem értik ezt a történetet. Nem értik, ez dühöt szül és borzalmas dolgokat mondanak. Nem tudják hova tenni, azt mondják, ez rossz ember, kifele. Ennyire futja, ez nem komoly intellektuális teljesítmény ez, jobb lenne ha megértenék, mi miért történik.