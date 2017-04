Szállodai lobbyt csinálnak a Párisi udvar passzázsaiból

Fotó: Aktron / Wikimedia Commons

Rogán Antal és akkori önkormányzata még három éve adta el a Párisi udvart egy belize-i offshore cég érintésével Sameer Hamdan és Zuhair Awad Budapesten élő jordán befektetőknek (volt pénzváltóknak), akik luxusszálloda építését tervezik a Belvárosban, 7 milliárd forint eximbankos hitelből. Ára 2,1 milliárd forint volt, a munkát Garancsi István Market Zrt.-je végzi, a szerződést pedig épp az azóta Eximbankhoz távozott Puskás András alpolgármester írta alá.

Az általuk fémjelzett Mellow Mood üzemeltet 12 belvárosi szállodát, köztük a Buddha Bart, ami egyébként a szomszédos Klotild Palotában nyílt, átadásán pedig ott volt Orbán Viktor is.

Budapest, 2012. június 14. Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Zaid Naffa, Jordánia magyarországi tiszteletbeli konzulja kezet fog a Buddha-Bar Hotel Klotild Palace megnyitó ünnepségén. Budapest új luxusszállodáját az Erzsébet híd pesti hídfőjénél lévő Klotild Palotában jordán üzletemberek cége, a Mellow Mood Group alakította ki. MTI Fotó: Kollányi Péter

A Magyar Narancs heti száma szerint nem sikerült mindent időben elrendezni, de ami késik, nem múlik. A Párisi udvar közhasználatban lévő passzázsainak jogait ugyanis az eredeti szerződés megkötésekor nem sikerült rendezni. A Párisi passzázs és a Kígyó passzázs eddig közhasználatú ingatlanok voltak, viszont a műemlék épületet Rogánék úgy értékesítették, hogy nem rendelkeztek az átjárók sorsáról. A Narancs szerint Rogánék ezt is eladták, de a beruházó azt megkötésekkel engedi közterületként használni.

Ez nagyjából azt jelenti, hogy a hotel lezárhatja majd a passzázsokat reggel és este 8 között, egy huzmaban 5 napig, egy évben pedig összesen 30 napig, és saját céljára korlátlanul használhatja. Egy fűtött belső teret alakít itt ki a Market a jordánoknak, ami a szálloda lobbyjaként működik majd, étteremmel, kávézóval, bárral. A Narancs joggal veti fel, hogy ez mennyiben felel meg a közhasználati funkciónak.

A hetilap azt is írja, hogy az érintettek jogilag is szépen körbebástyázták az ügyet: ha a tulaj ugyanis a bíróságon megtámadja a létesített szolgalmat (ezesetben a közforgalmú átjárhatóságot), kedvező ítélet esetén csak 80 millió forintnak megfelelő kötbért kell fizetnie, és végleg hozzákerülhetnek a passzázsok is. (Index via Magyar Narancs)