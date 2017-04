A Facebook elismerte, hogy gonosz propagandára használták két elnökválasztáskor is

A Facebook csütörtökön közzétett egy tanulmányt, amiben részletesen írnak arról, hogyan igyekeztek manipulálni az oldalon keresztül nagyon jól szervezett csoportok a közvéleményt.

Nem erősítik meg, de nem is tagadják, hogy az esetek egy részében oroszok állhattak az akciók mögött, azt viszont kimondják, hogy kormányok is érintettek. Korábban amerikai és európai titkosszolgálatok is az orosz kormányt gyanúsították ilyen eljárásokkal.

A tanulmány szerint az amerikai és a francia elnökválasztási kampányt is nagy erőkkel igyekeztek manipulálni álhírekkel és ellopott adatokkal.

A Facebook szerint az akciók bőven túlmutatnak álhírek terjesztésén, mert az elkövetők adatokat gyűjtöttek illegálisan, célzottan mentek rá a felhasználókra és tömegével készítettek fiókokat nem létező felhasználók nevében.

A francia elnökválasztási kampány idején már komolyan felléptek ezek ellen, és összesen 30 ezer felhasználót töröltek a Facebookról. (Guardian)