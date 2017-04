Balog Ádám hitelből lett milliárdos, nyolcmilliárddal már elégedett lenne

A korábban az egyik kormányszócsőnek nyilatkozó Matolcsy-unokatestvér, Szemerey Tamás után a korábbi Matolcsy-helyettes, a friss milliárdos Balog Ádám is megszólalt azt követően, hogy ők ketten megvásárolták az ország negyedik legnagyobb bankja, az MKB harmadát.

Balog a Portfolio.hu-nak nyilatkoztott, és választ ad arra a kérdésre, hogyan lett a semmiből milliárdos:



„Én csaknem teljes mértékben hitelből vásároltam meg ezt a részesedést. Ezért is van jelentősége a cégérték növelésének és a vezérigazgatói munkám minőségének, hiszen nem egyszerűen a saját vagyonomat tettem ezzel kockára. Sok-sok évnek kell még eltelnie, hogy vagyonos - a sajtó szavait idézve: milliárdos - legyek.”

Balog Ádám már igazi befektetőként nyilatkozik: „A tavalyi értékesítés során 37 milliárd forintért kelt el a bank, befektetőként 1 feletti P/BV értékeltséggel már elégedett lennék.”

Ez azt jelentené, hogy 8 milliárd forintot keres az ügyleten. Amikor ugyanis tavaly többségében ismeretlen befektetők 37 milliárd forintért megvették az MKB-t, a P/BV 0,35 körül volt.

Balog tehát felvett kb. négymilliárd forint hitelt, és most azt mondja, akkor már elégedett lenne, az ügyön nyerne nyolcmilliárd forintot.

Na de ki adta ezt a hitelt a pár napja alakult, Promid Invest Zrt. nevű cégének? Talán Szemerey Tamás? „Komoly ember találgatásokról nem nyilatkozik” – válaszolta erre talányosan.

Ezzel együtt beszélt új tulajdonostársáról, Szemerey Tamásról. „Szemerey Tamással egyetértünk az MKB Bank jövőjét illetően, ami megfelel a bank eddigi stratégiájának. (...) Szemerey úr esetében is minden a jogszabályok szerint fog történni. (...) Szemerey Tamással már a PWC-nél is dolgoztam együtt. Kölcsönösen megnyugtató számunkra egymás személye: én a tulajdonosi tapasztalatait értékeltem benne, ő pedig a vezetői felelősségvállalást, mint kockázatcsökkentő tényezőt, bennem. A 30% egyben volt eladó, adta magát, hogy együtt szálljunk be.”

És miért pont most vették meg az MKB harmadát? Talán mert bírósági ítélet lesz arról, hogy ki kell adni a tulajdonosokat? Nem: Balog szerint az indiai üzletember akart kiszállni. Azt mondja:

„tavaly ilyenkor még nem terveztük így.”

(Portfolio.hu)