Itt a bulizsúfolt hosszú hétvége

Gyakorlatilag nem is három, hanem négynapos hétvége jön most, még hétfőn is egymást érik majd a programok. Mi most összeszedtünk mindent, ami szembejött, de simán lehet, hogy kimaradt valami, azt kommentben jelezzétek!

Péntek

Szombat

Vasárnap

Hétfő

Egész hétvégén