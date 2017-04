Köszönjük, miniszterelnök úr, Győr város történetébe piros betűvel írjuk be a mai napot

Nehéz ezt ép ésszel felfogni, nem vagyunk pénzügyi spekulánsok, hogy könnyen átlássunk ekkora összeget

- nevetette meg a győri sajtótájékoztatóján megjelenteket egy kikacsintós sorosozós viccel Orbán Viktor, ezzel próbálva elmagyarázni, hogy milyen sok pénz is 230 milliárd forint, amit befektetésként kapott eddig a kormánytól a város. Az önfeledt kacagásban talán el is felejtették a helyiek, hogy a Quaestor éppen győri vállalkozás, bár az szintiszta csalás volt, nem is spekuláció. De nevessünk együtt Orbán Viktorral.

Volt még egy megjegyezése, amikor bejelentette, hogy támogatják a győri egyetem bővítését, mert „ez a kormány nem egyetemet zár be, hanem egyetemet alapít”.

Más sorosozás azért nem lehetett, mert a sajtótájékoztató hoppmestere megkérte az újságírókat, hogy a „jó hírek kapcsán korlátozódjunk a helyi témákra".

Orbán Viktor pénzosztó vidéki turnéjának utolsó előtti állomásaként járt Győrben. Találgatások is voltak arról, hogy azért sorolta ennyire hátra a várost, mert Győr fideszes polgármestere, Borkai Zsolt, aki egyébként a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is, kiesett a pikszisből. Rá is kérdeztek erre Orbánnál, aki úgy válaszolt, hogy egy olimpiai bajnokról beszélünk, (Borkai 1988-ban lólengésben lett nyert), akikhez egy miniszterelnök csak jelenthet, egy olimpiai bajnok ugyanis más szint. A MOB-nál most lesz tisztújítást, Borkai újra indul, de tényleg több támadás érte, szervezkedtek is ellene fideszes sportvezetők, a MOB-tól elvették az eddigi pénzosztó szerepet is. Orbán viszont most látványosan kiállt Borkai mellett, szerinte a pénzt csak azért vették el, mert eleve rossz ötlet volt, mégpedig a sajátja, hogy a MOB fogja át a teljes magyar sport irányítását.

Orbán Viktor miniszterelnök és Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester a Modern városok programban a kormány és Győr városa közötti együttműködési megállapodás aláírásán a győri városháza dísztermében 2017. április 28-án. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Ahogy a többi városnak, Győrnek is nagyon sok mindent ígért Orbán, számos olyan dolgot is, amiről még kész tervek sincsenek. Ráadásul többször is jelezte, hogy ne garasoskodjanak, a városon belüli híd például ne legyen szegényhíd, hanem legyen műalkotás, az új hangversenyterem pedig ne legyen egyben konferenciaközpont, hanem legyen egy hangversenyterem és egy konferenciaközpont is. Az állam állja a költségeket. Annyi mindent ígért Orbán - az egyiknél még ő is hosszabban elidőzött egy kicsit, egy strand kialakítására 8,5 milliárd forintban állapodtak meg a polgármesterrel -, hogy bevallotta, mindenre egyben nem lesz pénz, ütemezzék a projekteket.

Ami nemcsak a győrieket érinti. Orbán közölte, hogy egy 20 éves demográfiai programon dolgoznak - csak előtte megnyerik a választást -, hogy megállítsák a biológiai hanyatlást. Az a nemzet ugyanis, amelyik biológiailag nem képes fenntartani magát, nem tarthat igényt arra, hogy létezzen. Ez lesz a következő 10-15 év legnagyobb történelmi kihívása, a születési arányszámot a jelenlegi 1,4-ről legalább kettőre akarják emelni. Ez megoldja a munkaerőhiányt is majd.



A hoppmester végül azzal búcsúzott Orbán Viktortól, hogy „Köszönjük, miniszterelnök úr, Győr város történetébe piros betűvel írjuk be a mai napot".

A Győrbe érkező miniszterelnök néhány összegyűlt helyinek azt mondta, hogy időnként úgy érzi, be van kerítve, de aki fél, ne menjen az erdőbe. Eközben idős rajongók tucatjai kerítették be. A hvg.hu meg is örökítette a bevonulást: