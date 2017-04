Kezd rájönni a kormány, hogy a népességfogyást nem lehet csak adókedvezménnyel megállítani

Úgy látszik, a kormány is érzi, hogy többet kellene tenni a népességfogyás megfékezéséért. A Portfolio szerint újfajta népesedési programon dolgozik a Emmi, mivel a 2018-as választások után Orbán Viktor a demográfiai válság kezelésével akar foglalkozni. A júniusig tartó költségvetési vitáig szeretnék lezárni a programról szóló egyeztetéseket.



Ugyanis ha így halad a fogyás, akkor a legpesszimistább előrejelzés 2060-ra csak 6,7 millióan élnének az országban, de a legoptimistább forgatókönyv szerint is csak 9,4 millióan.

Az gazdasági portál a tervek közül kiemelte, hogy



szélesítenék az alanyi jogon járó támogatások körét, vagyis 2008 után újra emelkedne a családi pótlékot és a gyes-t.

Hozzátették, hogy a nem alanyi jogon járó, családi adókedvezmény emelése is szóba jöhet. Megemlítik, hogy Orbán Viktor még mindig szeretné egyszámjegyűvé tenni a személyi jövedelemadót, és ha belefér, akkor a családoknál egy nagyobb járulékcsökkentés is jöhetne. Az MNB tavalyi versenyképességi javaslatcsomagjában szerepel a gyed felső határának növelése, és az egyszeri anyasági támogatás emelése is.

Megemlítik, hogy bár sokat vártak a CSOK-tól, de 2018-as költségvetés Költségvetési Tanács előtt lévő verziója csak szerény növekedést tartalmaz a lakástámogatások előirányzatán.



Felmerült az is, hogy a nyugdíjrendszernek figyelembe kellene vennie a gyermeknevelésre fordított egyéni erőfeszítéseket, a felnevelt gyermekek számát is, de ezt még az MNB tanulmánya is csak azzal merte bedobni, hogy ezzel óvatosnak kell lenni.