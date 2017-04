Kifizeti az USA az Észak-Korea ellen védő rakétapajzsot Dél-Koreának

Főnökének keresztbe téve H. R. McMaster, Trump nemzetbiztonsági főtanácsadója bejelentette, hogy az Egyesült Államok igenis állni fogja a Dél-Koreába telepítendő rakétavédelmirendszer költségeit. Trump csütörtökön lepett meg mindenkit azzal a kijelentésével, hogy kifizettetné Dél-Koreával az amúgy az országban állomásozó több tízezer amerikai katona védelmét is szolgáló védrendszer egymilliárd dolláros árát.

Ami már azért is udvariatlan gesztus volt, mert az elmúlt hetekben pont Trump fenyegetései miatt vált egyre feszültebbé a helyzet a Koreai-félszigeten. Trump ugyanis felült a szokásos észak-koreai provokációknak, és a jellemzően inkább sikertelen rakétakísérleteikre válaszolva egyrészt megelőző csapással fenyegetőzött, másrészt a térségbe vezényelte a haditengerészet egyik támadó harccsoportját.

A csütörtöki fenyegetőzés után vasárnap hajnalban McMaster tábornok 35 perces telefonbeszélgetés során biztosította dél-koreai partnerét, Kim Kvandzsint, hogy az Egyesült Államok kifizeti a Thaad-rakéták árát, és arról is biztosította, hogy az amerikaiak "legstabilabb szövetségesükként" tekintenek Dél-Koreára, egyben "száz százalékig a Koreai Köztársaság mellett állnak". (Via The Wall Street Journal)