Kovács Zoltán egyetemi témavezetője emlékezteti Orbánt az oxfordi időkre

Levelet küldött Orbán Viktornak és szóvivőjének, Kovács Zoltánnak Kontler László történész, a CEU korábbi rektorhelyettese. Kontler korábban Orbán Viktorral együtt tanult az oxfordi egyetemen, később ő volt Kovács Zoltán témavezetője, amikor utóbbi a kormány által most épp ellehetetleníteni készült CEU-n PhD-zett.

A levél aprópója Orbán péteki megállapítása, miszerint senki nem tudja, mi az a CEU. Kontler emlékezteti Orbánt, hogy '89-ben még tetszett neki a CEU ötlete – amikor még "dunamenti Oxfordként" emlegette az osztöndíjuk finanszírozója, Soros György –, Kovács Zoltánt pedig arra, hogy tíz évet eltöltött az egyetemen.

Íme a levél:

From: Laszlo Kontler

Sent: 30 April 2017 00:20

To: orbanviktor@orbanviktor.hu

Cc: zoltan.kovacs@kim.gov.hu

Subject: kis segítség

Viktor!

Ne haragudj a közvetlenkedésért, de ismerjük egymást jó ideje. A "kedves" vagy hasonló minősítést most mellőzném.

Azt olvasom, szerinted senki nem tudja, mi az a CEU. Ezen csodálkozom, tényleg. Jó eszű, tanult ember vagy, jó a memóriád is, igaz, mostanában a sok stressz biztos azt is megviseli. Ha nem megy, miért nem kérsz segítséget?

Például erre biztos emlékszel. Amikor '89-ben együtt lógtunk Oxfordban, mondtam neked, hogy emberek, akiket mind a ketten tiszteltünk (egyikünknél ez így is maradt), gondolkodnak egy ilyen "dunai Oxford" szerű suli létrehozásán, kifejezetten azzal a céllal, hogy ugyanazért a tudásért ne kelljen bazi drágán oda menni vagy még messzebb, ahol éppen mi is ütöttük az időt. (Te nem olyan sokáig, mert inkább hazajöttél kampányolni, de azért mégis.) A sulit ugyanaz az alak akarta finanszírozni, aki akkor nekünk is csengetett. Határozottan emlékszem, hogy tetszett neked az ötlet.

De ha ez már nincs meg, kérdezd meg például a Kovácsot. Már a legelső évben remek tempóérzékkel rácuppant a CEU-ra, annyira tetszett neki, hogy nem is bírt elszakadni vagy tíz évig. Össze is hozott egy egész rendes kis disszertációt (én voltam a témavezetője, csak tudom), meg is kapta a fokozatát - nem volt az csalás, sem ámítás. Igaz, lehet, hogy mégse jó ötlet pont őt kérdezni, mert azt is hallom, most őszerinte mégis csalás. Hát, nem tudom, hogy számol el magának azzal a tíz évével, de végül is ezt bízzuk rá.

Ha ő nem tud neked ebben segíteni, akkor még mindig vannak ilyenek tizen-egynéhányezren a világban (de sokan egész közel), szerintem bármelyikük készségesen elmeséli. A múltkor például mindjárt megkérdezhetted volna a grúz kollegát, remek alkalom lett volna. Persze volt előtte ott az a kis paláver, az lehet, hogy egy kicsit kizökkentett, de hát a te pozíciódban az ember tudjon magán uralkodni.

Aztán ott van még a Garancsi nevű barátod. Szerintem nem lehet, hogy ő ne tudja, mi az a CEU. Ha nem hallottad volna, az ő cége húzta föl nekünk azt a mutatós kecót ott a Belvárosban. Nem mondom, jól megszámította, biztos szakított rajta rendesen, de hát mi se bántuk meg, mert igazán lakályos lett, úgyhogy ez így rendben is van. Illetve lenne, ha fél évvel a beköltözés után nem támad az a kis differencia köztünk, amiért őszintén szólva most kicsit el vagyunk bizonytalanodva. De ne aggódj, azért megtartjuk.

És eszembe jutott még a Rogán nevű is, na ő aztán segíthet neked ezt a dolgot megvilágítani, olyan jól értitek ti ketten egymást. Amikor ez az előbbi történet a házzal elkezdődött, még ő volt a főnök azon a környéken. Azóta még följebb vitte a Jóisten a dolgát, szerencsére, de mi is segítettük ám. Tudniillik így, hogy mi betoltunk oda a környékre egy kis pénzt, le lehetett hívni Brüsszelből (érted: BRÜSSZELBŐL, hát ez mekkora poén, az eszem megáll!) azt, ami amúgy jár térkövezésre, szökőkutazásra, effélékre. A Belváros főutcájának hívják, ki szoktátok írni az ilyenekre, hogy "Magyarország jobban teljesít!" Ez megvan, ugye?

Most hirtelen csak ennyi, de ezen is el tudsz indulni szerintem. Azt írja az újság, kaptál rá 30 napot, hogy eljuss a megfejtésig, szerintem menni fog. Ha időzavarba kerülsz, keress meg, tényleg szívesen.

Kontler Laci