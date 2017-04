Metálbandát alapítanál, de nem jut eszedbe egy jó név se?

Darinqh, a Reddit-felhasználó egy unalmas órájában összeállított egy listát a leggyakrabban előforduló metálbanda-nevekről. Hasznos olvasmány ez mindazoknak, akik éppen metálbandát alapítanának, de még nem tudják, hogyan nevezzék el.

Némi módszertani megjegyzés, hogy Darinqh csak az egyszavas bandaneveket gyűjtötte egyben, így az igazán fantáziátlanok kombinációkkal még próbálkozhatnak.

Az Obscure Nemesis például nem is hangzik rosszul, a Monolith Bloodshednek is van húzása, a Revenge Conspiracy egész értelmes, az Insane Desecrationt máris megvenném, de mondjuk az Infected Epitathon, a Tyrant Warheaden vagy az Infected Valhallán már elgondolkodnék. (Via Metalinjection)