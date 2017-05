Nekiütközött a Hajógyári-szigetnek egy sétahajó, hét sérült

A balesetről, ami vasárnap este történt, az M1 híradója számolt be. A sérültek között van a hajó kapitánya is. A baleset azért következett be, mert a kapitány rosszul lett. Állítólag hosszabb időre eszméletét vesztette, épp csak le tudott adni segélykérő jelzést. A Híradóban az hangzott el, hogy az ütközéssel sikerült elkerülni a nagyobb bajt.

A hajót a Népfürdő utcai hajóállomásra vontatták, ahol az utasok el tudták hagyni a fedélzetet, a sérülteket pedig a kórházba szállították. A sérülteket már hazaengedték, a kapitányt továbbra is a Honvédkórházban ápolják. A BRFK az esettel kapcsolatban azt közölte még, hogy az eset a Duna jobb partján, az Árpád-hídtól nagyjából 100-200 méterre történt. Az üzemeltető cég nem akart nyilatkozni az M1-nek, annyit árultak csak el, hogy a kapitányt megszondáztatták, nem állt alkohol hatása alatt. (A címlapi kép illusztráció.)