Egy belső jelentés szerint a Facebook női programozó által írt kódokat sokkal nagyobb arányban utasítják el

A Facebooknál dolgozó női mérnökök és fejlesztők olyan rendszerszintű nemi megkülönböztetéssel nézhetnek szembe, ami megakadályozhatja őket abban, hogy ugyanolyan mértékben fogadják el az általuk írt kódokat és ugyanolyan tempóban haladjanak előre a ranglistán, mint ugyanott dolgozó férfi kollégáik.

Egy erről szóló belső jelentésnek az eredményét a Wall Street Journal hozott nyilvánosságra. A Facebook alkalmazottainak jelenleg amúgy 33 százaléka nő, a technikai posztoknak csupán 17 százalékát töltik be nők, míg a vezetői posztok 27 százalékát.

A jelentés két részből áll. Az egyik felét a Facebook volt alkalmazottja készítette, aki azt találta, hogy a női alkalmazottak által írt kódok kisebb arányban jutnak át a vállalat belső értékelőrendszerén. Ez arra utalhat, hogy a női alkalmazottak kódjait jóval tüzetesebben vizsgálják meg ilyenkor.

A Facebook a belső jelentés eredményét látva elrendelt egy másik kutatást is az infrastruktúráért felelős részleg vezetőjétől. Ennek eredménye arra jutott, hogy a kódok visszautasítása a programozók beosztásával, nem pedig a nemével függött össze. De ebből pedig az is következik, hogy a női alkalmazottak nem lépnek olyan gyorsan előre a ranglétrán, mint férfi kollégáik, és ennek eredménye a 35 százalékkal nagyobb visszautasítási érték.

Amikor a Wall Street Journal megkereste a céget a jelentés eredményeivel kapcsolatban, a vállalat befejezetlennek és pontatlannak nevezte a belső jelentést, melyek nem végleges adatok alapult, ugyanakkor a második kutatás létét is elismerték.

Mivel maguk a kutatások nem lettek nyilvánosan elérhetőek, ezért nem lehet sem a módszertant, sem az adatok minőségét megítélni. Ugyanakkor az eredmények egy olyan rendszerszintű problémára utalnak, ami nem csak a Facebooknál, de általában a legtöbb techvállalatnál jelen vannak.

A probléma létezését állítólag egy munkahelyi értekezleten Mark Zuckerberg is elismerte: amikor erről kérdezték, akkor megerősítette, hogy egy létező ügyről van szó.

A Facebook a Verge kérdésére is ugyanazt írta vissza: az első kutatás pontatlan volt, nem megfelelő adatokra építve, míg a második kutatás arra jutott, hogy nem nemi, hanem ranglistabeli szerepen múlnak a kódbefogadási különbségek. Az pedig szerintük az egész techvilág problémája és kihívása, hogy kevés a magasabb beosztásban dolgozó női mérnök, de ez egy olyan probléma, amiről tudnak, és amire már fel is hívták korábban is a figyelmet.