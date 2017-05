A cseh elnök bejelentette, elfogadja a miniszterelnök lemondását, aki a helyszínen szólt, hogy nem lemondani ment oda

Nyilvánosan, tévékamerák és újságírók előtt élesen összeszólalkozott a cseh miniszterelnök és az államfő délután a prágai Hradzsinban. Milos Zeman elnök ugyanis a kormányfő lemondását várta, és protokollárisan ennek megfelelően volt előkészítve a Hradzsin egyik fogadóterme is, de Bohuslav Sobotka kormányfő a leköszönését rögzítő dokumentum nélkül érkezett a találkozóra.

Balra Milos Zeman, jobbra Bohuslav Sobotja Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

A kézfogás után Zeman úgy tett, mintha Sobotka elhozta volna a lemondását rögzítő levelet, és azt mondta, elfogadja Sobotka lemondását, majd megköszönve a kormányfő munkáját azt kérte, a kormány maradjon a helyén, amíg kinevezi az új miniszterelnököt.

A láthatóan meglepett Sobotka közölte az államfővel: nincs miről nyilatkoznia, nem a lemondását hozta el, hanem a kialakult belpolitikai helyzetről, a kormányválságról szeretne tárgyalni:



„Politikai konzultációra érkeztem. Ha lemondásomat akartam volna benyújtani, akkor a dokumentum nálam lenne.”

Zeman erre azt felelte, hogy ő a lemondást várta, arra készítették elő a termet is, nem pedig tárgyalni jött:

„A kormányhivatal titkársága az elnöki irodát még szerdán úgy tájékoztatta, hogy a miniszterelnök csütörtökön délután benyújtja lemondását. A miniszterelnök úrtól eltérően én ehhez a forgatókönyvhöz tartom magam. A ceremónia nem fog megismétlődni.”

Megköszönte Sobotka és a kormány eddigi munkáját, és felkérte a miniszterelnököt, hogy kormánya teljesítse feladatait az új kabinet kinevezéséig, majd elvonult.

Sobotka ezután újra a mikrofonhoz lépett és újságíróknak elmondta, miről akar tárgyalni Zemannal: elsősorban szeretné megtudni az elnöktől, hogyan értelmezné a kormányfő lemondását. A szokásjog szerint eddig ez egyben az egész kormány lemondását is jelentette. Most a Hradzsinból azt hallani, hogy Zeman elfogadná Sobotka lemondását, de a kormány minisztereit a helyükön hagyná. Ez Sobotkának elfogadhatatlan, és ennek tisztázása nélkül nem nyújthatja be a lemondását. A kormány tagjait már tájékoztatták arról, hogy a lemondásra május 20. körül kerül sor, de a mostani tapasztalatok alapján a lemondását írásban fogja eljuttatni az elnökhöz, ahogy ezt közvetlen az elődei is tették.

A miniszterelnök azt mondta, az általa vezetett Cseh Szociáldemokrata Pártnak (CSSD) kész forgatókönyve van a kormányválság gyors megoldására, de a párt egyetlen feltétele, hogy a kabinetnek ne legyen már tagja Andrej Babis, pénzügyminiszter, az ANO mozgalom elnöke, akit adócsalással gyanúsítanak. Sobotka maga nem tart igényt arra, hogy továbbra is kormányfő maradjon. A kormányválságot Babis tisztázatlan pénzügyei okozták, ha azok nem lennének, neki nem kellett volna a lemondáshoz folyamodnia – mondta.

Milos Zeman Babissal kapcsolatban nem nyilatkozott, de azt mondta, a kormányválságot a kormányfő okozta azzal, hogy a kabinet lemondásáról döntött.

Az éles szóváltás után a két politikus állítólag mégis leült tárgyalni.

Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Milos Zeman és Bohuslav Sobotka személyes viszonya évek óta köztudottan nagyon feszült és rossz. Sobotka ugyanis Zeman első államfői jelölésekor, 2003-ban, a szociáldemokraták azon frakciójába állt be, aminek a tagjai volt elnöküket nem voltak hajlandóak támogatni, és ellene szavaztak. Zeman ezt máig nem bocsátotta meg Sobotkának. A helyzetet bonyolítja, hogy a szociáldemokrata pártban Zemannak továbbra is sok híve és nagy befolyása van. (MTI, AP)