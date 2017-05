Az embertelen gödi bentlakásos intézetről ír a New York Times

Két kép az MDAC Topház-jelentéséből. A baloldalin egy férfi az ágya szélét rágja, a jobboldalin egy fiatal fiú a karján nyílt sebekkel.

Ismét a patinás New York Times hasábjaira került Magyarország: ezúttal a fogyatékosok életkörülményeivel foglalkozó Mental Disability Advocacy Center (MDAC) 444-en is közölt jelentése vitte hírünket a nagyvilágban.

Az Associated Press hírügynökségre hivatkozta a lap idézi a szervezet jelentését, ami szerint egyes bentlakásos intézményekben - elsősorban a gödi TopHáz Speciális Otthonban - olyan állapotokat tartanak fenn, hogy az MDAC a teljes intézményrendszer felülvizsgálatát és a Topház azonnali bezáratását kezdeményezi.

A cikk idézi Steven Allent, a szervezetvezetőjét, aki elmondja, hogy a 220 ember számára "otthont nyújtó" gödi intézetben embertelen állapotok uralkodnak. Szerinte "a körülmények, a visszaélések, a fizikai erőszak nyomai egyenesen következményei a politikailag és jogilag egyaránt elégtelenül szabályozott környezetnek és a rendszeres független megfigyelések elmaradásának", emiatt pedig a komplett ellátórendszer felülvizsgálatát és a szabályzási környezet áttekintését sürgeti.

Az MDAC kéri az Európai Uniót is, hogy vizsgálja meg a jogsértések sértik-e az európai alapjogokról rendelkező chartát, és hogy a közösség csalás elleni hivatala is vizsgálja meg a Topházat és a hozzá hasonló intézményeket.

A cikk, a 444 beszámolójához hasonlóan, felidézi az MDAC április 18-i bejárásának tapasztalait, amikor is a munkatársak lesújtó tapasztalatokat szereztek. "Láttak egy alig három éves gyereket, akit rácsos ágyban tartottak, járni nem tudott, és az izmai is visszafejlettek. Másokon nyílt sebeket láttak, és olyanok is voltak, akiken az alultápláltság egyértelmű jelei mutatkoztak" - írtuk a jelentésre alapozva.

Az MDAC a rendőrségen feljelentést tett, megítélésük szerint egyes cselekmények sértik az ENSZ kínzás elleni egyezményének passzusait is. Azt is írják, a fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériuma egyelőre nem kommentálta a jelentést. Allen azt kéri a kormánytól, hogy ne csak kommentálja az esetet, de cselekedjen is.



Az NYT idézi az ügyben megszólaló Szél Bernadett LMP-társelnököt is, aki az ügy kipattanása után a Facebookon azt írta, hogy még az ő közbenjárásával sem akarták beengedni a civil szervezet képviselőit a gödi otthonba.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint mintegy 25 ezer valamilyen szellemi fogyatékossággal élő beteg él bentlakásos állami intézetekben országszerte. (New York Times)