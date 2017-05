Titokzatos svájci vevő jelent meg a BIF-ben

A Budapesti Értéktőzsdén megjelent közlemény szerint a svájci BFIN Asett Management AG május 2-án 8,5 millió BIF-részvényt vásárolt fel és ezzel 32,88 százalékos részesedést szerzett az ingatlankezelő vállalatban. A céget hivatalosan Wiesli Stefan David és Joseph A. Belle igazgatósági tagok képviselőik.

Szerdán jelentette be a Nobilis Kristóf érdekeltségébe tartozó DonaDöme Kft., hogy 468 forintos áron 6,24 millió darab BIF-részvényt értékesített, eladva ezzel több mint 24 százalékos részesedését.

A cég legnagyobb részvényese a Schmidt Mária illetve családja tulajdonában lévő Pió-21 Kft., amely tett is nyilvános ajánlatot 548 forintos árfolyamon az összes részvényre, de a jegybank ezt még nem okézta le. Kötelező volt ajánlatot tenniük ahhoz, hogy átlépjék 33 százalékos küszöb átlépéséhez.

Spéder Zoltán, akivel Schmidt több fronton is összekülönbözött, tavaly nyáron eladta már részesedését a Terror Háza igazgatójának, méghozzá alaposan nyomott áron. Most Nobilis is megvált a részétől. Az nem világos, hogy ki áll a mostani tranzakció mögött. Piaci forrásaink szerint nem történhetnek olyan dolgok, amikre SChmidt Máriának nincs rálátása.

A tőzsdetörvény szerint ha bizonyos tulajdonrésznél nagyobb hányadát birtoklod egy cégnek, akkor szigorúbb szabályoknak kell megfelelni. (napi.hu)