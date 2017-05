200 év után először bukkant fel vadon élő farkasfalka Dániában

Ehhez az kellett, hogy egy fiatal nőstény farkas 500 kilométeres utat tegyen meg Németországból Dániába, hogy aztán ott falkát alapíthasson.



Hím farkasok már 2012-ben felbukkantak az országban, a nőstény felbukkanásával pedig most az állatvédők kölykök érkezését várják.

A képek csak illusztrációk Fotó: Alexander Heinl/dpa Picture-Alliance/AFP

Ez egy újabb bizonyítéka annak, hogy évszázados visszaszorulás után a farkasok elkezdtek visszatérni olyan területekre, ahol korábban magabiztosan mozogtak, de a XIX. századtól kezdve eltűntek. A közelmúltban észleltek vadon élő farkasokat Németországban, Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban. Dániában az utolsó farkast 1813-ban ölték meg.

DNS-minták alapján a most fellelt farkas Berlin mellől indult el, feltehetően tavaly tavasszal vált ki családjából.

Fotó: Niko Pekonen/Biosphoto

Korábban megjelentek elméletek arról is, hogy ezeket a felbukkanó farkasokat szándékosan eresztették ki a szabadba emberek, akik így akarják befolyásolni a populáció alakulását, de farkasszakértők szerint a nőstény mozgása teljesen természetes volt. Korábbi időszakokból is ismerni simán ezer kilométeres útvonalakat, egy fiatal farkas napi 50 kilométert is lesétál egy nap alatt.

Németországban 1998-ban bukkantak fel újra, azóta az ország farkaspopulációja évi 25-30 százalékkal bővül, a fiatalok pedig Közép-Európa szerte bolyonganak már.

Fotó: Franck Fouquet/Biosphoto

A farkasok amúgy a rókákhoz hasonlóan jól alkalmazkodnak a viszonyokhoz, azt szokás mondani, hogy ahol van őz, ott már ők is megélnek. Amíg nem indul újra a nagyipari vadászatuk, feltehetően megmaradnak az emberek lakta települések közelében is. Dániában is akkor kezdődhetnek majd a bajok, amikor a farkasok rájönnek, hogy a farmokon tartott bárányoknak sincs rossz íze.

A dán kormány egyelőre egy farkasmenedzselő programmal készül: a károsult gazdák kárpótlást kapnak, illetve finanszírozást arra, hogy farkasellenes kerítést emeljenek. A cél az, hogy minél kevesebb anyagi kár keletkezzen, ugyanakkor ne kelljen elüldözni a közelbe visszatérő ragadozókat. (Guardian)