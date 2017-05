Egy 21 éves mérnökhallgató megcsinálta a lehetetlent: éjjel a szellőző rendszeren keresztül mászott be a tanár irodájába a statisztika vizsgáért

A Kentucky Egyetem egyik 21 éves mérnökhallgatója megpróbálta valóra váltani a mindenkiben (legalábbis azokban, akiknek valaha végig kellett szenvedniük statisztikavizsgát) felmerülő ötletet: valahogy be kell jutni a tanár irodájába, és megszerezni a vizsgafeladatokat.



A lexingtoni egyetem tanulója, ifj. Henry Lynch ráadásul a lehető legakciódúsabb módszert választotta: John McClane-t idézve a szellőző rendszeren keresztül mászott be a tanár irodájába.

Az ilyen lehetetlen küldetéssel csak az a baj, hogy általában a gyakorlatban is lehetetlen. Itt például az volt a bökkenő, hogy hiába volt kedd késő este, a tanár éjszakáig dolgozott, így éppen az épületben volt, amikor Lynch a kb. 3 méteres távot átkúszva, nagyjából 2,5 méter magasból leereszkedett.

Lynch belülről beengedte a tettestársát, a szintén 21 éves Troy Kiphuth agrárközgazdász-hallgatót, és együtt keresték a cuccot, amikor az éjjeli vacsorájából visszatért a tanár. Mivel nem tudott bejutni az ajtón, kiabálni kezdett, hogy rendőrt hív, amire a két diák kirontott, és elszaladt. Lynch félt, hogy a tanár fel fogja ismerni az órájáról, így visszament, és mindent bevallott.

A rendőrség letartóztatta a két hallgatót, akiket betöréssel gyanúsítanak. A tárgyalás június 26-án lesz.

Kisebb csattanó, hogy Lynch beismerte, hogy korábban már mászott be ugyanígy a tanár irodájába, és akkor sikerült is megszereznie a vizsgakérdéseket. (New York Times)