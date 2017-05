Ingusétiában már azért is lövöldöznek, ha egy férj a saját nejének bókol

Adam "Szakáll" Jandijev

Adam "Szakáll" Jandijev komoly hibát vétett. Az ingus MMA-bajnok, egyben Ramzan Kadirov csecsen elnök/verőlegény jóbarátja egy nap úgy döntött, a világ tudtára adja, mennyire rajong nejéért, Ajsáért. Instagramot ragadott, hogy barátaival és ismerőseivel is megossza mindent elsöprő érzelmeit.

Sajnos ezzel alaposan belegázolt a büszke ingus férfiak önérzetébe, ők ugyanis határozottan a gyengeség jelének tartják az efféle érzelgősséget. Ezért a Jandijevekkel rivális, de Kadirov verőlegényelnökkel szintén jóban levő Belharojev-klán tagjai nyilvánosan is bírálni kezdték a hősszerelmes MMA-harcost.

A konfliktus gyorsan eszkalálódott, május 2-án, amikor Jandijev az Instagramon is megénekelt nejével egy étteremben ebédelt, több bírálója is rájuk támadt. Amire Yandijev 29 éves unokatestvére, a 2006-os junior bokszvilágbajnok Iljez Jandijev találkára hívta a rokonára támadókat egy másik étteremhez.

Iljez Jandijev férfias ökölharcra készült, a másik oldal viszont nem. Amint az étterembe lépett, két maszkos ember rontott be az épületbe, és tüzet nyitott rá. Iljezt lőtt sebekkel, vesesérüléssel és hátlövéssel szállították kórházba. (Via The Moscow Times)