Kiszivárgott, hogy ki fogadott 120 millió dollárral a világgazdaság összeomlására

Pár hónappal ezelőtt felbukkant egy rejtélyes befektető, aki összesen 120 millió dollár értékben vásárolt féldolláros derivatívákat a VIX-indexre. Ezt leggyakrabban félelemindexben szeretik emlegetni a hasonló nevekre mindig nagyon nyitott szaksajtóban, és a részvénypiac implikált változékonyságát méri.

Ez már akkora mértékű tranzakció volt, hogy Wall Street-szerte felfigyeltek rá, a Portfólió viszont most arról ír, hogy bankárkörökben kiszivárgott, ki lehet a csak "50 Cent" néven emlegetett titokzatos befektető, aki a világgazdaság bukására játszott: egy londoni, 20 milliárd dollárt kezelő befektetési alap alapítója, Jonathan Ruffer.

Ruffer ugyan nem erősítette meg, hogy ő lenne "50 Cent", de egy tavalyi előadásában arról beszélt, hogy bevédte magát a volatilitás ellen, és arra számít, hogy a kötvénypiacon hamarosan egy hatalmas korrekció jöhet.

Ehhez képest is érdekes, hogy a VIX-index 2007 óta a legalacsonyabb szinten van most, legutóbb a francia elnökválasztás első fordulója nyomta még lejjebb az értéket. A Financial Timeshoz eljutott információk szerint Ruffer olyan opciókat vett, amik akkor fizetnének, ha 20 fölé emelkedne a VIX-értéke, de a 120 millió dollárnyi befektetéséből 88 millió vételi opció már értéktelenül járt le. (Portfólió/FT)