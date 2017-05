Rakétacsapásokkal fenyegette a kurdokkal harcoló amerikaiakat Erdogan egyik főtanácsadója

"A csapatainkat nem fogja érdekelni, hogy vannak-e velük amerikai páncélosok. Hirtelen, véletlenül eltalálhatja őket néhány rakéta" - jelentette ki a CRI TURK rádiónak adott nyilatkozatában a török határ szíriai oldalán, az ISIS ellen harcoló kurd csapatokra, a Törökországban a betiltott és terrorista szervezetnek tartott PKK szövetségesének tekintett YPG milíciára utalva Recep Tayyip Erdogan elnök egyik főtanácsadója, Ilnur Cevik.

Az YPG alakulataihoz csatlakozott amerikai páncélosok a török határ melletti Darbasiyah közelében. Bár az amerikaiak ezt így nem mondták ki, csapattelepítésüknek célja lehet a Szíriában az amerikaiak oldalán harcoló kurdok elleni török támadások megfékezése. Fotó: DELIL SOULEIMAN/AFP

Cevik a rádióinterjúban arra a kérdésre, hogy ezek szerint az amerikai katonai tanácsadók és tüzérségi állások is veszélyben vannak-e a török vadászgépektől, határozott igennel felelt.

Hogy aztán pár órával később már a Twitteren próbálja kimagyarázni nyilatkozatát, amely addigra az amerikai sajtóhoz is eljutott. "Törökország soha nem támadta és soha nem is fogja támadni a szövetségeseit sehol. Ebbe az amerikaiak is beletartoznak Szíriába" - írta pont az ellenkezőjét annak, amit néhány órával korábban mondott.

Az amerikaiak a múlt héten jelentették be, hogy katonákat vezényelnek az autonóm kurd régiókba. Bár a hivatalos álláspont szerint az akciónak nem célja az, hogy erőt mutassanak fel az YPG mellett, sem a törökök kurd milíciák elleni támadásainak elítélése, a lépést nehéz volt másként értelmezni. John Dorian, az Irakban és Szíriában harcoló koalíciós erők legfőbb szóvivője ezt finoman úgy fogalmazta meg, hogy az amerikai csapatküldés célja "a megfigyelés és helyzetjelentés, illetve a térségben harcoló koalíciós partnerek biztosítása támogatásunkról". Ez utóbbi egyértelmű utalás volt a kurd erőkkel szembeni török erőszak megfékezésére. (Via The Washington Times)