Az arab férfiaknak csak a negyede ért egyet a nők egyenjogúságával

Csak minden negyedik arab férfi ért egyet azzal az állítással, hogy a nőket legalább az élet bizonyos területein egyenlő jogok illetik meg. Ez derül ki abból a kutatásból, ami az ENSZ megbízásából készült, és aminek eredményét a héten ismertette a BBC.

Fotó: MOHAMMED HUWAIS/AFP

A négy, közel-keleti mércével liberálisabbnak számító országban, Egyiptomban, Libanonban, Marokkóban és Palesztinában végzett közvéleménykutatás eredménye azonban nemcsak azt bizonyítja, hogy az arab férfiak mennyire konzervatívak, hanem hogy a régió szigorú társadalmi normáinak köszönhetően a lakosság túlnyomó többsége, nők és férfiak egyaránt rosszul érzik magukat.

„Általánosan elterjedt vélemény, hogy az arab világban a patriarchátus uralkodik, és ez milyen fantasztikus az ottani férfiaknak. De az a helyzet, hogy ez a felállás csak egy apró kisebbségnek kényelmes, akik a társadalmi ranglétra legtetején ülnek. A többieknek, számtalan nőnek, de eredményeink alapján nagyon sok férfinak is, nagyon nehéz így az élete”

– mondta Shareen El Feki, az IMAGES MENA (International Men and Gender Equality Study in the Middle East and North Africa) kutatás vezetője a brit közszolgálati csatornának.

A 10 000 megkérdezezett közül országonként a férfiak 20-50 százaléka számolt be arról, hogy szégyelli magát a családja előtt, mert nincs pénze vagy munkája. A felmérés készítői szerint ez egyértelműen bizonyítja, hogy a tradicionális társadalmak, amelyek elvárják, hogy a férfiak gondoskodjanak a családjukról, iszonyatos stresszhelyzetet teremtenek ezek a férfiak számára.

Az IMAGES MENA szerint a megkérdezett arab férfiak (akiknek túlnyomó többsége muszlim) többsége, de van olyan országban, ahol 90 százaléka, úgy gondolja, hogy a férjnek joga van rendelkeznie a felesége mindennapjairól, az öltözködéstől kezdve a közös szex gyakoriságáig.

Az arab férfiak fele sem gondolja úgy, hogy egy nőknek ugyanúgy van joguk dolgozni, mint nekik. De még azok a férfiak is, akik elfogadnák, hogy a nők is dolgozzanak, úgty gondolják, hogy a kenyérkeresés alapvetően a férfiak dolga, a háztartásról gondoskodni pedig a nők feladata. Érdekes módon viszont a férfiak többsége a négy felmért országban egyaránt azt mondta, hogy elfogadnának nőnemű főnököt.

A kutatás szerint a legliberálisabb, a női egyenjogúság néhány aspektusával egyetértő arab férfiak gondolják csak úgy, hogy a nők elleni erőszak helytelen, szükség van a nők jogait védő törvényekre, és hogy nekik férfiaknak többet kellene foglalkozniuk a gyerekneveléssel.

Shareen El Feki szerint meglepő volt, hogy a megkérdezett arab nők közül is milyen sokan tartják helyesnek a hagyományos nemi szerepeket. 70 százalékuk mondta azt, hogy ők is szeretnének dolgozni, ugyanakkor több mint a felük mondta azt, hogy amennyiben nincs mindenkinek elég munkahely a férfiaknak elsőbbséget kellene élveznie a nőkkel szemben.

A világon máshol végzett kutatások többnyire azt mutatják, hogy a fiatalabb generációk liberálisabbak az idősebbeknél, de az IMAGES MENA felmérésében ez csak Libanon esetében volt igaz.

„A fiatal nők sokal nyitottabbak, mint anyáik és nagyanyáik, de a fiatal férfiak legalább annyira konzervatívak, ha nem még konzervatívabbak, mint az idősebbek”

- mondta El Feki.