A Facebook be akar törni a tévés piacra

Iparági pletykák szerint nagyon közel áll ahhoz a Facebook, hogy elindítsák tévés szolgáltatásukat. A közösségi oldal 24 műsort gyártatott le, és állítólag már június közepén jöhetnek az első premierek.

A hírek szerint kétféle műsorítpussal készülnek: pár darab, nagyobb presztizsű, a House of Cards modelljére hajazó sorozattal, valamint jóval több könnyebben fogyasztható, 5-10 perces sorozattal, melyekből naponta jönnének ki új részek.

Mark Zuckerberg már februárban arról beszélt, hogy azt szeretnék, hogy a felhasználók sorozatos, azaz bizonyos időközönként rendszeresen megjelenő tartalmakért járjanak vissza hozzájuk.

Az is világos, hogy az utóbbi évek sorozatrobbanása, és a Netflix és az Amazon szárnyalása olyan hirdetési piacot teremtett, amiből a Facebook sem szeretne kimaradni. Főleg azért, mert a News Feedbe lassan már nem lehet több reklámot pakolni.

A Business Insider cikke szerint számos A-listás sztárt környékezett meg a Facebook, és egy nagynevű, de egyelőre még névtelen híresség már alá is írt a vállalattal. Ezen kívül lesz majd egy virtuális valóságba ültetett randishow is, Condé Nast főszereplésével.

A Facebook bejelentése egy nappal azután történt, hogy a YouTube közölte, beszállnak ők is a tévés piacra, és ingyenes saját tartalmakat fognak gyártani a jövőben. Többek között Katy Perry, Demi Lovato, Kevin Hart és Ellen Degeneres is aláírt a Google videómegosztójához.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a Facebook egyszer már közel állt a tévés projekt elindításához, és akkor végül mégis a halasztás mellett döntöttek, ezért nem kizárt, hogy most is felmerül majd még valami. A Business Insider természetesen kereste a Facebookot is a hírekkel kapcsolatban, de nem kaptak választ. (BI/Verge)