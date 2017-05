Szél Bernadett feljelenti a jogaikkal élő állampolgárokat taknyukon és vérükön kirángatni akaró Bayer Zsoltot

Az RTLM Karc FM másorvezetője, Bayer Zsolt "tökéletesen törvénytelennek" tartja, hogy választópolgárok fejezik ki a véleményüket egy parlamenti bizottság mindenki számára nyilvános ülésén. Ő az ilyen aktív választópolgárokat, hogy saját szavaim idézem, a taknyukon és vérükön rángatná ki a parlamentből - tudják, a demokratikus államrend azon intézményéből, ahol elméletben olyan választott képviselők dolgoznak, akiknek éppen ezeket a választópolgárokat illene képviselniük.

A magyar történelem legsötétebb korszakait idéző megszólalása miatt Szél Bernadett fel fogja jelenteni a nemrégiben lovagkereszttel is elismert, alacsony sorszámú Fidesz-tagkönyv tulajdonost. "Ez nem is feltétlen azzal függ össze, hogy ott voltam ezen az ülésen és a mai napig hatása alatt vagyok az ott történteknek" - írta Szél arról a bizottsági ülésről, ahol a civil törvény tervezetét vitatták volna meg, és ahova ennek ellenére sem akarták beengedni az érintett civil szervezetek képviselőit, akik személyesen is részt kívántak venni az elméletben minden választópolgár számára nyitott ülésen.

Ahova amúgy csak azért tudtak egyáltalán bejutni, mert Szél beengedte őket a terembe, és ahol megjelenésükre reagálva a bizottság kormánypárti vezetői inkább halasztást kértek.

Szél azzal indokolta a feljelentését, hogy "a fizikai erőszakot szavak előzik meg, és most már ott tartunk, hogy mindkettő párhuzamosan jelen van a hazai közéletben".