A szerb miniszterelnök szerint ha választaniuk kéne az EU és az oroszok között, akkor az EU-t választanák

Az ország nemrég kinevezett miniszterelnöke, Ana Brnabic szerint ha Szerbia arra kényszerülne, hogy válasszon, az oroszokkal fűzik szorosabbra a kapcsolataikat vagy csatlakoznak az Európai Unióhoz, akkor az utóbbit választanák.

Brnabic beszélt arról is, hogy folytatni akarja Vucic munkáját, és felkészíteni az országot az EU-csatlakozásra 2020-ig. Elmondta azt is, hogy erős érzelmi kapcsolatuk van Oroszországgal, a hagyományai, a kultúrájuk, a vallásuk révén, és sok szerb ember tekint úgy az oroszokra, mint a nagy testvérükre, a védelmezőjükre. Ezeket az érzéseket nem szabad semmibe venni, de az ország stratégiai útja az EU felé vezet, mondta még el.

A Bloomberg cikke szerint ez volt az eddigi legegyértelműbb nyilatkozat a közelmúltból arról, hogy az ország vezetése merre képzeli el az ország jövőjét: miközben újraintegrálnák magukat Nyugat-Európával, fenntartanák szoros kapcsolatukat Oroszországgal is.

Ez volt az a taktika, amit már Vucic is követett: egyszerre nyitott az EU és Moszkva felé is, és például nem támogatták az oroszokkal szembeni EU-s szankciókkal sem. Ebben Brnabic sem tudott most újat mondani, mint mondta, ez a Balkán, egy meglehetősen bonyolult régió.

Oroszország egyben Szerbia legfontosabb szövetségese abban a nemzetközi harcban, amit Koszovó függetlenségének elismerése ellen vívnak, és ami az egyik legnagyobb akadálya lehet a csatlakozási tárgyalásoknak is. Brnabic ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy a viszony normalizálása most épp Koszovón múlik, azzal, hogy biztosítanak-e autonóm jogokat a terület északi részén élő szerbeknek.

A miniszterelnök szerint az is kérdés lesz 2020-ban, hogy az EU egyáltalán akar-e majd új tagokat felvenni ekkor. Elismerte azt is, hogy a kormánynak feladata lesz, hogy népszerűsítse ezt a célt a szerb emberek felé, mivel az EU-csatlakozás megítélése nem túl népszerű az országban, egy legutóbbi felmérés szerint csak a lakosság 47 százaléka támogatja a csatlakozást.