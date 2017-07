Kövér szerint Soros György hamarosan nyíltan kísérletet tesz a demokratikus intézményrendszer megdöntésére

Az ősszel leplezetlen koalíció jöhet létre a magyarországi ellenzék és a Soros-féle szervezetek között, hogy utóbbiak a demokrácia intézményrendszere elleni nyílt támadásokkal, utcai zavargásokkal gerjesszenek hangulatot a választások előtt - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerdán a Martosi Szabadegyetem fővédnöki fórumán, tudósít az MTI.

A kép az eseményen készült, részben talán meg is magyarázza az elhangzottakat. Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Kövér László, aki kérdésekre válaszolva a világpolitika elmúlt egy évét értékelte, illetve a jövő évi választásokat megelőző időszak várható eseményeiről beszélt, utóbbiról azt mondta: idén ősszel "forró időkre kell készülni" a magyarországi ellenzék és a Soros-féle, úgynevezett civil szervezetek összefogása miatt.

"Megpróbálnak majd egy olyan hangulatot kialakítani, amiben mindent fölülír a polgárháborús pszichózis" - jósolta Kövér László, aki szerint az ellenzék így akarja majd elterelni a figyelmet saját alkalmatlanságáról, s ezt a "piszkos munkát" a Soros-féle szervezetek aktivistáival végezteti el. (MTI)



UPDATE: Tovább is van.

A házelnök kifejtette: a hangulatfokozásra azért is szüksége van az ellenzéknek, hogy ilyen módon próbáljon olyan közhangulatot kialakítani, amelyben a választók mindenképpen szükségét érezzék a változásnak, a Soros-féle szervezetekre pedig azért van szükségük, mert - mint mondta - "egy magát demokratikusnak definiáló pártnak nem áll jól, hogy nyílt törvénysértésre, utcai zavargásokra buzdítson. Kövér László megjegyezte: nem Magyarország az első "kísérleti terep", ahol kívülről avatkoznak be annak érdekében, hogy "potens ellenzéki pártok" hiányában letaszítsák a kormányról azokat, akik demokratikus választásokon jutottak oda. Rámutatott: az ilyen manipulatív módszerek kivédése miatt meg kell mutatni, kik állnak az ilyen kezdeményezések mögött, s azt is, hogy milyen célokat követnek.

Az Országgyűlés elnöke a világpolitika elmúlt egy évét értékelve úgy vélekedett: minőségi változás nem ment végbe, viharos, de mégis unalmas volt az elmúlt egy év. Kiemelte: az Orbán Viktor miniszterelnök által előre jelzett "lázadás éve" elkezdődött, és folyamatosan zajlik, ám az is igaz - mondta Franciaországra utalva -, hogy vannak országok Európában, ahol a régi rend hívei új erőre kaptak.

Donald Trump amerikai elnök megválasztásával kapcsolatban Kövér László azt mondta: a Trump-jelenség olyan léptékű változásokkal kecsegtet, ami a változtatások ellenlábasait egy "végső harcra" késztette, s megmutatkozott az is, hogy az Egyesült Államok mint nemzetállam csak eszköz azoknak a kezében, akik valamilyen "nehezen megfogalmazható" érdekeket próbálnak megvalósítani.

Kövér László hangsúlyozta: a nemzetállamok lebontásával a demokráciát veszélyeztető erők Európában is jelen vannak. Hozzátette: egy európai egyesült államok megvalósítása tragikus következményekkel járna, olyanokkal mint például a bejáratott politikai intézményrendszerek lebontása.

A házelnök az illegális migrációról is beszélt, azt "európai népességcserének" nevezve, és azt mondta: nem látja esélyét, hogy az európai politikusok részéről ennek a kérdésnek a megítélésében valós nézetváltozás állna be, pedig az "nagy megkönnyebbülés" lenne.