Messi 2021-ig biztos marad a Barcelonánál

Az elmúlt évtizedek legnagyobb játékosa 2021-ig érvényes szerződést köt a katalán klubbal. A megállapodást szerdán jelentették be, de Messi jelenleg nászútján van, ahogy visszatér a felkészülési időszakra, aláírják a papírokat is, jelentette be a Barcelona.

Messi jelenlegi szerződése 2018-ban járt volna le, a mostani hosszabbítás azt jelenti, hogy 34 éves koráig biztosan maradhat a Barcánál. Az argentin zseni 2004-ben mutatkozott be a csapatnál, teljes felnőtt karrierjét a klubnál töltötte. Gyakorlatilag mindent megnyert a klubbal, nyolcszoros spanyol bajnok, négyszeres BL-győztes, ötször kapta meg az Aranylabdát.

A sajtóhírek szerint az új szerződéssel a kivásárlási ára 300 millió euró lehet. (Goal)