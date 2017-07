Az Emmi be fogja záratni a gödi Topházat

Reagált az Emberi Erőforrások Minisztériuma a hvg.hu cikkére, amiben a lap megszerzett dokumentumokra hivatkozva azt írta: egy fél évvel korábbi hatósági jelentés is hasonló problémákat tárt fel a több mint 100, értelmi fogyatékossággal élő, mozgás- és halmozottan sérült gyereket gondozó gödi Topház Speciális Otthonban, mint amiről májusban az MDAC civil szervezet is beszámolt.

Két kép az MDAC Topház-jelentéséből. A baloldalin egy férfi az ágya szélét rágja, a jobboldalin egy fiatal fiú a karján nyílt sebekkel.

Mint kiderült, a Topházban gondozottak súlyosan elhanyagolt állapotban voltak, többen alultápláltak voltak, és kényszerzubbonyt is adtak néhányukra. Az ombudsman is azt írta: „megengedhetetlen mértékben sérülnek” az ellátottak jogai. Az Emmi ezután rendkívüli vizsgálatot rendelt el, és egy jelentés meg egy intézkedési terv is készült, amiben arról volt szó, hogy rendbe teszik az intézményt, de nem zárják be.