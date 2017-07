Egy hétre letiltotta a Facebook a kettősmércés Jámbor Andrást

Ezzel a svungos indítással magyarázza meg a Facebookon Jámbor András baloldali blogger-aktivista, a Kettős Mérce blog motorja, hogy miért volt olyan furcsán passzív a napokban a Facebookon. Hát azért, mert le volt tiltva:



Jámbort természetesen kellemetlenül érintette a letiltás, hiszen a legtöbb weboldalhoz hasonlóan a Kettős Mérce is a Facebookon szerzi az olvasói nem kis részét:

A vicc az, hogy a mémet 4 napja visszarakta az oldalamra a facebook, most is elérhető, de a bannolásomat nem oldotta fel. Így a második létiltásom után azért elég ijesztőnek tűnik a facebook hatalma. Főleg, hogy most a 7 napos létiltásnál finoman utalt rá a facebook, hogy közel kerültem a profilom teljes letiltásához. Ez 6000 követővel elég kemény vérveszteség lenne. Most mit csináljak? Cuki macskákat és pónikat posztoljak politika helyett? Önenzúrázzam magam, mert a facebook megfenyegetett?