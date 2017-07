Egy történet, ami gyönyörűen teszi kézzelfoghatóvá Simicska Lajos fordulatát

Egyezségkötéssel zárult a Civil Művek Közművelődési Egyesület Hír Tv ellen indított eljárása az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt – közölte a Háttér Társaság.

Az egyesület azért panaszolta be a médiacéget, mert még 2014-ben – mielőtt Simicska Lajos tulajdonos és Orbán Viktor miniszterelnök végleg szakítottak egymással – megtagadta a Hír Tv a Meleg férfiak, hideg diktatúrák című, készülő könyv és dokumentumfilm interjúalanyokat kereső felhívásának közzétételét. Azóta nagyot fordult az oligarcha világa, így a tévé most – bőven azután, hogy a film elkészült – megegyezett az egyesülettel, amiben értelmében a Hír Tv vállalta: háromszor is levetíti a díjnyertes dokumentumfilmet, legelőször az idei Pride-héten.

A történet 2014 novemberében indult, amikor a Civil Művek Közművelődési Egyesület egyik önkéntese újsághirdetést szeretett volna feladni egy Wesselényi utcai hirdetésfelvevő irodában. Olyan 50 feletti, meleg férfiakat kerestek, akik megosztanák az élettörténetüket a készülő könyvhöz és dokumentumfilmhez. Az ügyintézők ezt megtagadták, arra hivatkozva, hogy a cég konzervatív, ezért „elzárkózik minden olyan jellegű dologtól, ami nem fér bele úgymond a hagyományos értékrendbe”.

Az egyesület ezt követően a Háttér Társaság támogatásával az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (EBH) fordult, mondván: a hirdetés megtagadása szexuális irányultságon alapult, amit az egyenlő bánásmódról szóló törvény tilt.

Az EBH végül idén januárban kezdte érdemben vizsgálni az ügyet. A hirdetésfelvevő irodát működtető Hír Tv vitatta, hogy az elutasítás hátterében hátrányos megkülönböztetés állt volna, de nyitott volt az egyezségkötésre. A Hír Tv végül vállalta, hogy háromszor levetíti a 90 perces dokumentumfilmet, először a Pride-hét keretében, július 9-én, 23 órakor.

„Nagyon örülünk az eljárás kimenetének, hiszen így sokkal több emberhez tud eljutni a filmünk. Bízunk benne, hogy a hét idős férfi története sokakat rádöbbent, a melegség nem valami újkeletű divat, nagyapáink, ükapáink generációjában is voltak, akik azonos nemű párt választottak maguknak, vagy élték meg a szexualitásukat saját nemükkel” – mondta az egyezségről Takács Mária, a film rendezője.