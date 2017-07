Elég zavarbaejtő, új, digitális jegyrendszert vezet be egy héten belül a BKK

Online jegyértékesítési rendszert és ehhez kapcsolódóan bérlet- és jegyapplikációt vezet be az úszó vébé nyitónapján a BKK, értesült az Index. Ez egyrészt örvendetes, egyben lenyűgöző teljesítmény egy cégtől, amely az elektronikus jegyek és beléptetőkapuk rendszerét közel egy évtizede képtelen bevezetni. Másrészt elég zavarbaejtő újításnak tűnik.

Addig még logikus a rendszer, hogy az online jegy- vagy bérletvásárláshoz egy hatósági igazolvánnyal kell regisztrálni, hogy azonosítható legyen a felhasználó. Az is világos, hogy az online megvásárolt bérletet aztán a mobiltelefonján is bemutathatja az utazó. Még azt is értem, hogy a digitális bérleten lesznek animált részek, és a pontos időt is mutatni fogja, hogy ne lehessen egyszerű screenshotolással hamisítani és sokszorosítani.

De az, hogy a digitális jegy hogy fog működni, az Index cikkének többszöri átolvasása után is rejtély. Mitől fogja érzékelni egy online megvásárolt jegy, hogy használva van? Rejtély. A rendszert július 10-től tesztelik a gyakorlatban, és a BKK reményei szerint július 13-án, vagy az úszóvébé nyitónapján, július 14-én már élesben is bevezethetik.



UPDATE 15:45: Világlátott barátom, Szabolcs nemrég járt Hágában, ahol szintén lehet applikációval jegyet venni. Ott a megvásárolt jegyet külön aktiválni kell az utazás megkezdésekor. Ez egy QR-kódot generál, amit az ellenőr aztán már ellenőrizni is tud. Az Index beszámolója szerint a BKK applikációjában is lesz QR-kód, ez alapján nem elképzelhetetlen, hogy hasonló elven fog működni. Kösz, Szabolcs!