Franciaországban 2040-re betiltják a benzin- és dízelmotoros autókat

Emmanuel Macron új francia elnök egyik ambíciózus terve, hogy 2050-re karbonsemlegessé tegye Franciaországot. Ennek érdekében frissen alakult kormánya környezetvédelmi minisztere, Nicolas Hulot szerdán bejelentette, hogy tervei szerint 2040-re egész Franciaországban betiltanák a benzin- és dízelmotoros autókat.

Azt Hulot is elismerte, hogy terve komoly nyomást helyez a francia autógyárakra, de szerinte azoknak már most vannak projektjei, amelyek alapján teljesíthető az ígéret. A most ismertetett tervek alapján amúgy a szegényebb háztartások támogatást kapnának, hogy lecserélhessék szennyező járműveiket.

Hulot sajtótájékoztatóján azt is bejelentette, hogy Franciaország 2022-től már nem fog szenet használni áramtermelésre, és négymilliárd eurót fognak befektetni az energiahatékonyság fejlesztésébe.

A globális felmelegedés elleni harcban tett vállalások teljesítésén túl is tesznek lépéseket, például Hulot tervei szerint beszüntetik a pálmaolaj, vagy a nem fenntartható módon termelt szója importját, mert mindkét termék nagyban hozzájárul az erdőpusztitásokhoz. Márpedig ez önmagában tíz százalékkal járul hozzá az üvegházhatású gázok globális kibocsátásához. Hulot szerint "skizofrén" volna, ha csak a vállalatoktól követelnék meg a kibocsátáscsökkentést, miközben ily módon támogatnák az erdőpusztításokat. (Via The Independent. Címlapi gifünket Jacques Tati remek vígjátékából, az Hulot úr közlekedik című filmből vágtam)