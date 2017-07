Megadom magam, a harmadik hüvelyk valószínűleg korunk legnagyobb találmánya

Hogy egyből válaszoljak is az ajánlóban lelkesedésből felkiáltásként megfogalmazott kérdésemre, hát például erre:

Ha éppen pont nem erre:

Egy harmadik hüvelykujj! Lehetőségek végtelen tárháza tárulhat fel az emberiség előtt Dani Clode, a londoni Királyi Művészeti akadémia hallgatójának hála. Ő 3D-nyomtatta ki ezt a kézre erősíthető hüvelykujjprotézist, amit a talpunkhoz erősített érzékelőkkel irányíthatunk. Ezek vezeték nélkül kapcsolódnak a póthüvelyk a csuklóhoz erősített motorjához.

Clode ez utóbbi megoldást azzal magyarázta, hogy számos olyan tevékenységet végzünk, például autót vezetünk, zongorázunk, varrógépezünk, amikor a kéz és a láb koordinációjára van szükség, vagyis ez egy viszonylag könnyen tanulható irányítási mód.

Így hirtelenjéből ugyan semmit se tudok mondani, amihez nélkülözhetetlen lenne egy harmadik hüvelykujj. Ami végül is nem meglepő, elég ritkán gondolkozom olyan feladatokon, amelyek megoldhatatlanok egy nem létező testrész nélkül. Azt viszont tudom, hogy milyen fontos szerepe van a szembefordítható hüvelykujjnak az emberiség fejlődésében. Enélkül elég korlátozott lenne az eszközhasználatunk, és mondjuk már az is problémát jelentene, hogy nemsokára, amikor hazaérek, kinyissam kulcsommal a lakásom ajtaját. (Via Endgadget)