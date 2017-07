Nyert a 444 a Google innovációs pályázatán

Creative Content Crowdfunding Platform (CCCP) - beyond editorial budget with user contribution című fejlesztési pályázatával 118 229 eurót, azaz nagyjából 36 millió forintot nyert a 444 kiadója, a Magyar Jeti Zrt. a Google Digital News Initiative (DNI) nevű pályázatán. Ez volt a DNI harmadik kiírása, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a mi ötletünket is megvalósításra méltónak találta a világ vezető techcége.

A 444 mellett a Google további három magyar ötletet díjazott kisebb összeggel, ezeket a K-Monitor, a Független Médiaközpont és a CEU Center for Media, Data and Society nevű kutatóközpontja adták be. Fontos tudni, hogy itt nem sajtótermékek támogatásáról van szó, a Google konkrét projektek megvalósítására ad pénzt, amit semmi másra nem lehet költeni.

Egy olyan platformot fogunk létrehozni, amelynek segítségével olvasóink dönthetik majd el, hogy újságíróink nagyívű, költséges ötletei közül melyiket hajlandók pénzzel támogatni - és persze azt is, hogy melyiket nem.

Ha egy újságírónk fel szeretné keresni a magyar kormány által kijelölt európai no-go zónákat, vagy videóriportban tárná fel, milyen ütemben pusztítják a szintetikus kábítószerek Kelet-Magyarországot, ötletét ezen a platformon tárhatja majd olvasóink elé. Akik aztán vagy támogatják a projekt megvalósítását, vagy nem.

Amennyiben platformunk sikeres lesz, terveink közt szerepel annak megnyitása külső projektötletek felé is. Nem csak a 444 munkatársai, hanem más magyar, sőt, a környező országok újságírói is használhatnák támogatók toborzásához.

Ez azonban a távoli jövő. Az első 444-es ötletekkel is csak 2018 második felében fogunk olvasóink elé állni. Ennek a platformnak a fejlesztése komplex és költséges feladat, ráadásul a Google-nak pontosan azt kell megvalósítanunk, amit ők támogatásra méltónak tálaltak.

Mindenesetre mi most nagyon örülünk, mert tudjuk, hogy ettől a platformtól az olvasóinknak és nekünk is jobb lesz.