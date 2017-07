Se CT, se MR nincs a legbonyolultabb szívműtéteket végző kórházban

Képünk illusztráció, Frank-Peter Nitcske, a Mecklenburg-Előpomeránia Szövetbank transzplantációs sebésze tart a kezében egy frissen szüretelt szívet. Fotó: BERND WUSTNECK/dpa Picture-Alliance/AFP

Bár az Országos Kardiológiai Intézet az ország egyetlen kórháza, ahol szívtranszplantációt végeznek gyerekeken, két, a műtétekhez nagyon is szükséges képalkotó berendezés hiányzik a kórház eszköztárából. Nincs se CT-jük, se MR-jük, jelentette az RTL Híradója. Pedig egy szívműtét előtt elég gyakran van szükség CT-vizsgálatra, pusztán annak megállapítására is, hogy a páciens szervezete elbírja-e a műtétet.

CT hiányában a felnőtt pácienseket a Szent István, a gyerekeket a Heim Pál kórházba kell átszállítani, gyakran már nyitott mellkassal. Ilyenkor a betegeket külön orvoscsoportnak kell kísérnie, hogy egyáltalán életben tartsák őket.

Dr. Ofner Péter, az OKI főigazgatója szerint többször kértek, de nem kaptak CT-t, amire pályázni se tudtak. Most az ígéretek szerint az Egészséges Budapestért porgramban decemberben kaphatnak egy CT-t, amit januárban már be is üzemelhetnek. MR-készüléket viszont még az ígéretek szerint is "néhány éven belül" kaphatnak csak.

A Híradó megkeresésére az egészségügyért is felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma érdemi válasz helyett csak annyit közölt, hogy 2010 óta 42 százalékkal több CT és 117 százalékkal több MR készülék van az országban, amikre csak idén 40 milliárd forintot költöttek.