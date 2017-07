Váratlanul kiengedték a börtönből Venezuela leghíresebb politikai foglyát

Leopoldo López hazája zászlaját lengetve ünnepli szabadulását és köszönti a házánál gyülekező híveit 2017. július 8-án, Caracasban. Fotó: FEDERICO PARRA/AFP

Minden előzmény nélkül és az aktuális politikai helyzet alapján teljesen és tökéletesen váratlanul a venezuelai legfelsőbb bíróság döntése alapján kiengedték börtönéből és házi őrizetbe helyezték Venezuela legismertebb politikai foglyát, Leopoldo Lópezt, az ellenzéki Voluntad Popular párt vezérét.

A legfelsőbb bíróság szerint Lópezt 2014-ben olyan bírósági eljárásban ítélték el, amely "szabálytalanságok súlyos jeleit mutatja". A legfelsőbb bíróság emellett López egészségi állapotára is hivatkozott, ami csupán azért érthetetlen, mert Lópezről a napokban hoztak nyilvánosságra egy, még a börtönben készült felvételt, amin fitnek és egészségesnek tűnik. A szabadulása után készült felvételeken is életerősnek tűnik.

López szabadulásának, pontosabban házi őrizetbe helyezésének hírét már pártja is megerősítette. Gabriela Arellano, a párt szóvivője szerint "a diktatúra egyoldalú döntése annak bizonyítéka, hogy vesztettek. Mi állunk a történelem jó oldalán".

Lópezt 2014-ben 14 év börtönre ítélték, mert abban az évben ő vezette a tüntetéseket Nicolás Maduro kormánya ellen. A Harvardon végzett politikust a Ramo Verde katonai börtönben tartották fogva, és eltiltották a választott tisztségek viselésétől is.

López kiengedése teljesen váratlan volt. Neje még egy nappal korábban is azt követelte, hogy gyakrabban láthassa férjét, és egyáltalán nem utalt arra, hogy férje hamarosan szabadulhat. A döntés a politikai elemzőket is zavarba hozta, különös tekintettel arra, hogy Venezuelában három héten belül választást tartanak. A választás Maduro trükkje, egy alkotmányozó gyűlés megválasztásával próbálja kigolyózni az ellenzéki többségű Nemzetgyűlést. Az újonnan megválasztandó testületnek felhatalmazása lesz az alkotmány módosítására is. (Via Financial Times)