Az LMP szerint 91 olyan, fogyatékosokat és pszichiátriai betegeket ellátó intézmény van, ahol a gödi Topházhoz hasonló visszaélések lehetnek

Kanász-Nagy Máté, a Lehet Más a Politika ifjúsági szakszóvivője arról tartott sajtótájékoztató, hogy közel 100 olyan, fogyatékosokat és pszichiátriai betegeket ellátó intézmény működik az országban, ahol a gödi Topházban tapasztaltakhoz hasonló visszaélések gyanúja merül fel.

Májusban robbant ki a botrány a gödi Topházzal kapcsolatban, miután egy civil szervezet feltárta, milyen rossz körülmények uralkodnak a fogyatékosokat ellátó otthonban. Az LMP szakszóvivője szerint kiderült, hogy gyakorlatilag „emberraktárként” működik az intézmény, ahol felmerül a bántalmazás, a kínzás, az éheztetés gyanúja is, a komoly visszaéléseket pedig ombudsmani jelentés és minisztériumi közlések is igazolták. Az Emmi be is fogja záratni a gödi Topházat.

Az LMP adatkéréssel fordult a minisztériumhoz, így kiderült, hogy az Emmi és Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter már több mint fél éve tudta, mi zajlik abban az otthonban, mégsem tett semmit. A szakszóvivő szerint Balog Zoltánnak személyesen vállalnia kell a felelősséget az ügyben, nem maradhat miniszter.

Az LMP szerint ez a botrány arra is rávilágít, hogy az országban 91 olyan, fogyatékosokat és pszichiátriai betegeket ellátó intézmény van, ahol hasonló tárgyi és személyi hiányosságok tapasztalhatók, és felmerül a visszaélések (az elhanyagolás, a bántalmazás, a kínzás és a megengedhetetlen kényszerítő intézkedések alkalmazásának) gyanúja, ugyanis ezek az intézmények ideiglenes működési engedéllyel rendelkeznek, vagyis a minisztérium úgy üzemelteti ezeket, hogy nem felelnek meg a jogszabályoknak.

Az LMP szerint az ügy megoldása érdekében fel kell gyorsítani az ún. kitagolási programot, vagyis a lakókat emberséges lakóotthonokba kell költöztetni, a minisztérium ugyanis 2011 óta a 23 ezer helyből csak 700-at váltott ki. (MTI)