Olyan sok rabló garázdálkodott a Soundon, hogy két banda letartóztatása után is több nyakláncot téptek le szombaton

Egészen döbbenetes, de egy áldozat arról számolt be a 444-nek, hogy a Balaton Sound területén még azután is tovább folytak az élszerrablások és paprikasprézések, hogy

1.) a Sound szervezői péntek este bejelentették, hogy a biztonságiak elfogták az előző két nap sok bulizó ékszereit ellopó/elrabló és paprikasprét is használó bűnözőket

2.) a rendőrség szombat este és vasárnap hajnalban elfogott 5 sok bulizó ékszereit ellopó/elrabló és paprikasprét is használó külföldi bűnözőt, konkrétan egy olaszt és négy belgát.

Tibor is megszívta

Olvasónk, Tibor, megnyugodva attól az elsőként a 444-en közölt péntek esti bejelentéstől, miszerint a biztonságiak elkapták a Balaton Soundon ékszereket lopó/raboló és paprikaspét is használó bűnözőket, szombaton este teljes nyugalommal indult bulizni a fesztiválra. Hogy hajnali egy óra tájban valaki leszakítsa a nyakából a láncát.

De Tibor sajnos egyáltalán nem volt egyedül. Amikor bement a rendőrségre feljelentést tenni, ő volt már a negyedik károsult szombat este. Itt tudott beszélni több más áldozattal, aki igen érdekes dolgokat meséltek neki:

A hírekben szereplő olasz fickót úgy kapták el, hogy az egyik áldozata megcsípte, dulakodtak, az olasz lepaprikaspézte a fesztiválozót. Mindez állítólag még este 11 óra tájban történt a nagyszínpad környékén.



Az olasz társaságában lévő négy belgát állítólag itt vette fel a telefonjával ez a bizonyos áldozat. A belgákat később ez alapján a videó alapján azonosította és fogta el a rendőrség.



Egy fiút éjféltájban rabolt ki állítása szerint 4-5 ember a Jager arénánál. A fiú haverjai szemtanúk voltak, de egyikük sem ismerte fel a tetteseket a rendőrök által nekik mutatott képekről. Pedig ekkor már ott volt a nyomozóknál a belgákról készült videó. Ezek után Tibort - aki nem látta az ő láncát megfújó elkövetőket - egykor, egy másik fesztiválozót kettőkor rabolták ki a Radio 1 Stationnél. Tibor a rendőrségen hallottak alapján biztos abban, hogy a Jager arénánál akcióba lépő 4-5 tagú társaság nem volt azonos a belgákkal, vagyis az eddig ismerteken túl további bűnözők is randalíroztak a fesztiválon még vasárnap hajnalban is.



Ez itt Tibor egyik nekünk írt levele, benne a véleményéval a biztonságról:

Sziasztok...

Este nekem is letépték a nyakláncot a nyakamból (szombaton) bent a rendőrségen én voltam a 4. Azon az estén... Az egyik srácnak a nagyszínpadnál vették el a láncát... Ő szerencsés volt annyiban hogy sikerült el kapni egyet azok közül akik ezt csinálják... Persze dulakodás közbe kapott paprika sprayt az arcába.. Ez olyan 23-h körül történt...Nekem hajnal 1 körül tépték le a láncot a nyakamból a Heineken stage-nél...

Majd hajnal 2 körül egy srácnak tépték le a music FM stage-nél... Mindez bent a rendőrségen beszélgetve derült ki...(sértettekkel beszélgetve)

Amikor nekem le kapták a láncot a nyakamból utána mentem a biztonságiakhoz ott el mondták hogy rengeteg emberrel csináltak ilyet....



Azt gondolom hogy tudnak erről az esetekről akkor kicsit jobban kéne a biztonságra figyelni... Szervezett bandák fosztogatják a fesztiválozokat... Viszont azt nem értem ha tudnak róla hogy ez történik, akkor miért nem tesznek ellene miért nem küldenek pl civil ruhás biztonsági embereket az emberek közé... ( akár nyakláncal a nyakukba, csalinak) Alapvető probléma még az is volt hogy a színpadoknál kevés volt a biztonsági ember.... Pl ahol én voltam a Heineken standnál... Amikor az eset történt úgy kellett át mennem egy másik helyre hogy találjak valakit akinek szóljak hogy mi történt velem... Közbe újra voltam a rendőrségen ahol megint találkoztam még károsultakkal... Akiket a J@ger arénában raboltak ki éjfél körül... Ők látták is a lehetséges tetteseket is... De egyik sem az volt akiket elkaptak, vagy akikről a rendőröknek fényképei vannak... Én azt tudom hogy pl. A VOLT fesztiválon sok civil ruhás biztonsági őr is dolgozott... Majdnem a fele úgy dolgozott.. Ott sokkal jobb volt a biztonság... Itt (információim szerint) nem tudták megoldani... Épp ezért sajnos rengeteg rablás volt most idáig a soundon!! A rendőrségen több órát kellett sorba állni a feljelentés megtételéig mert annyi sértett volt...