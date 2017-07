Egy szép, liberális önfarokba harapást hagyok itt búcsúzóul

Elkeseredett véleménycikket írt a The Hill-re Daniel Calingaert, a Freedom House egyik főfőnöke.



A cikk arról szól, hogy a világ különböző mocskos rezsimjei hogy használják ki saját piszkos céljaikra a nyitott társadalmak jóhiszeműségét. Eddig minden rendben is van, senkinek sem lehet egy rossz szava (kivéve a mocskos diktátoroknak).

A cikk végén azonban Calingaert elővezeti megoldási javaslatait is, amelyek között szerepel az is, hogy

"the U.S. government should curb the influence of dictators’ Washington lobbyists by stepping up enforcement of the Foreign Agents Registration Act and adding a requirement to label events and trips paid by a foreign agent."