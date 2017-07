Egy névtelen hős végre megvalósította az emberiség régi álmát

Mihez kezdhet az ember, ha egyszercsak azon kapja magát, hogy egy doboz sörrel a kezében próbál éppen becsekkolni egy repülőre? A 21. században, amit 2001. szeptember 11. óta a terrorizmustól való rettegés határoz meg, már a csecsemők is tudják, hogy repülőre folyadékot legfeljebb egydecis részletekben lehet felvinni, mert gondolom a terroristák ahhoz már túl hülyék, hogy sok kis tégelyben vigyék magukkal a fedélzetre egy folyékony robbanószer összetevőit.

Emberünk, aki igazi hőshöz méltón nem szerette volna, hogy neve nyilvánosságra kerüljön, jobb tudása ellenére is egy doboz nyugat-ausztráliai specialitással, egy 375 ml-es kiszerelésű Emu Export sörrel a kezében találta magát a check-innél. Ahelyett, hogy gyorsan felhajtotta volna, inkább feladta poggyászként.

Jó, ez nem hirtelen ötlet volt, Dean már akkor készült erre, amikor Perthből Melbourne-be utazott. (Az Emu egy perthi márka). Csak akkor késve érkezett, így csak bepakolta a poggyászába és gépre szállt. A visszaúton viszont már sikerült kiviteleznie a tervét.

Elmondása szerint a Quantas autómata csomagbecsekkoló pultja eleinte ellenállt, de végül sok tálca egymásra halmozásával sikerült elég nyomással leterhelni a súlyérzékelőjét, és feladni az egy doboz sört. Ami csodák csodájára meg is érkezett Perthbe, pedig Dean saját bevallása szerint számolt az elvesztésével, még jelenteni is készült a veszteségét. Még ha amúgy meg is értette volna a csomagkezelőket. Arra aztán tényleg nem számított, hogy a csomag megérkezzen. (Via Mashable, Daily Dot)