Ha elege van a melegből, ezt a reggelt élvezni fogja

Az éjjel nagy kiterjedésű csapadékzóna vonult végig az országon, ez most a Tisza és a Dél-Alföld táján jár, a Tiszántúlra első fokú riasztást adtak ki felhőszakadás, vagyis rövid időn belül lehulló 25-30 mm csapadék miatt. Budapestet már elhagyta a viharzóna, itt most remek az idő, még az olyan nordikus klimatikus viszonyokra teremtetteknek is, mint én.

Amennyiben ki akarják élvezni ezeket a hűvös pillanatokat, még most menjenek ki a szabadba. Délelőtt már erős felmelegedés kezdődik, az ország hűvösebb, északi részein is 23, a melegebb, déli részeken már 25-26 fok és záporok, zivatarok is lehetnek.

Délutánra elmúlik a csapadék, ellenben jön a meleg, a csúcshőmérséklet 29-32 fok körül alakulhat. Az ország négy legdélibb megyéjében el is rendelték a hőségriadó első fokozatát.