Különös egybeesések: Trump pont azután fordult Katar ellen, hogy a vejének nem sikerült félmilliárd dollárt szereznie onnan

Donald Trump vejével, bizalmasával, külpolitikai főtanácsadójával, mindenesével, Jared Kushnerrel. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Különös egybeesésre figyeltek fel az Intercept oknyomozói. A Katar elleni összarab lázongás, amit maga Donald Trump is megtámogatott az amerikai külügyminisztériummal, egyben az Egyesült Államok vitális regionális érdekeivel is szembemenő nyilatkozatával, napokkal azután robbant ki, hogy Jared Kushner egy reménybeli hitelügylete kudarcba fulladt.

Trump veje, aki egyben az elnök egyik legfőbb bizalmasa és külpolitikai tanácsadója is egyben minden ezirányú képzettség hiánya ellenére is, Trumphoz hasonlóan egy ingatlanmágnás örököseként tengette hétköznapjait apósa megválasztása előtt. Abban is Trumphoz hasonlít, hogy ingatlanmágnásként elég korlátozott képességű, legalábbis élete legnagyobb szabású üzlete majdnem akkora siker, mint Donald Trump szerencsejátékbiznisze. Míg Trumpnak sikerült az a csoda, hogy több kaszinójával is csődbe ment, Kushnernek 2015-ben sikerült annyira túlárazottan, rekordnak számító 1,8 milliárd dollárért megvennie egy manhattani ingatlant, hogy azt a mai napig nyögi.

Az Ötödik sugárút 666. szám alatti felhőkarcolójának negyede a mai napig üresen áll, és a 2015-ben megvásárolt épület még a törlesztőrészleteket se termeli meg. Kushner ezért befektetőket, hitelezőket próbált bevonni. Partnernak a multimilliárdos katari sejket, Hamad bin Abdullah al-Tánit nézte ki. Al-Táni bele is egyezett egy félmilliárd dolláros befektetésbe, azzal a feltétellel, hogy Kushner cége maga teremti elő a többmilliárd dolláros projekt fennmaradó forrásait.

Kushnernek ez nem sikerült, az üzlet akkor dőlt be végképp, amikor a kínai cég, amitől négymilliárd dollárnyi hitelt remélt, Trump megválasztása után az érdekütközésektől tartva kivonult az üzletből. Erre al-Táni is visszavonta az ajánlatát. Pár nappal később Trump saját külügyminiszterével szemben támogatásáról biztosította a Katart szankciókkal sújtó és elszigetelni akaró Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket. Az American Conservative Rex Tillerson amerikai külügyminiszter köreiből származó értesülései szerint maga Tillerson is azt gyanítja, hogy Kushner egyik közeli barátja, az Egyesült Arab Emírségek washingtoni nagykövete, Juszef al-Otajba adhatta Trump szájába a szavakat. (Via The Irish Independent)