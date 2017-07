Megütött két óvodást egy dühös szülő Balassagyarmaton

A 46 éves nő gyereke is az óvodába járt, és már korábban is volt konfliktusa a két gyerekkel. A hivatalos iratok szerint a nő gyerekének kezét karmolta meg másik a két másik óvodás. Az asszony a vitás helyzet rendezésének azt a módját választotta, hogy bement az óvodába, az udvaron meglátta az egyik karmolót, aki éppen játékkal töltötte az időt, hozzá odament, rácsapott egyet a kezére, majd bement az épületebe, a csoportból kihívta a másik feltételezett karmolót, és az ő kezére is rácsapott. A nő elismerte a bűncselekményt, a Balassagyarmati Járásbíróság 30 000 forint pénzbüntetésre ítélte, valamint kötelezte a 15 000 forint bűnügyi költség megfizetésére. (hvg)