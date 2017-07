Donald Trumpnak sikerült bebizonyítania, hogy még a gazdasághoz is egy tök

Donald Trump és neje 2017. július 12-én, útban Párizsba. Fotó: SAUL LOEB/AFP

Donald Trump újra nagy interjút adott egy amerikai tévécsatornának, és bár csak ne tette volna. Arról már beszámoltunk, hogy a CBN nevű keresztény televízió az ATV-nek hála Magyarországon is élvezhető 700-as Klub című műsorában Pat Robertsonnak nyilatkozva azt állította, hogy Putyin valójában Clinton győzelmének örült volna. Azt talán hagyjuk is, hogy ez mennyire igaz, 19 amerikai titkosszolgálat és a józan paraszti ész szerint nyilván nem az, már csak azért sem, mert Putyin egyértelműen Hillary Clintont okolja a 2011-es moszkvai tüntetésekért.

Ennél sokkal viccesebb, ahogy Trump Putyin állítólagos Clinton iránti rajongását próbálta indokolni. Okfejtése szerint hála neki az Egyesült Államok energiaexportőrré válhat, amit Putyin nem akar. Bezzeg Hillary szélfarmokat akart volna, aminek Putyin örülne, mert akkor felmennének az energiaárak.

A valóság ezzel szemben az, hogy az amerikai olaj- és méginkább gázipari forradalmat a rekordmagas olajárak indították be, mert így vált kifizetődővé az amúgy elég drágán kitermelhető amerikai olaj kitermelése - az áresés az amerikai olajtermelést is visszavetette. Az amerikai földgáz ára még mindig nem versenyképes az exportpiacokon az oroszéval, mert csak költségesen, cseppfolyósítva és hajókkal szállítható, és a fogadásához is költséges infrastrukturális beruházásokra volna szükség.

Továbbá, ha az Egyesült Államok alternatív energiaforrásokba fektetne, megújjuló energetikai beruházásokba kezdene, az ugyan hatással lenne az olajárakra, de a kereslet-kínálat viszonylag egyszerű összefüggései alapján nemhogy növelné, hanem pont csökkentené azokat. Így hát Trump állításából, hogy "Putyin Hillarynak örülne, mert Hillary szélmalmokat akar, Putyin meg örülne ennek, mert akkor felmennének az energiaárak, és Oroszország nagyban függ az energiától" csak az utolsó tagmondat igaz, a többi nonszensz. (Via Axios)