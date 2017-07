Európa legvallásosabb államában is legalizálták a melegházasságot

Valetta főterén szivárványszínűre festették a Palotát, így ünnepelték 2017. július 12-én, szerdán a melegházasság legalizálását. Fotó: MATTHEW MIRABELLI/AFP

Málta Európa tán leginkább hívő állama, a 2010-es Eurobarometer közvélemény-kutatásban a máltaiak 94 százaléka nyilatkozta, hogy "hiszek abban, hogy van Isten". Összehasonlításképp ugyanebben a felmérésben a magyaroknak csupán a kisebbsége, 45 százaléka állította azt, hogy hisz valamilyen istenben, úgyhogy nem kell mindent készpénznek venni, amit ebben a témában Orbán Viktor vagy a KDNP mond, pláne nem hivatkozási alapként tekinteni a magyarok mélységesen keresztény meggyőződésére.

Ezt csak ezért vetettem ide előre, mert a máltai törvényhozók szerdán legalizálták az országban a melegházasságot, miközben Magyarországon még abban is vita van, hogy egyáltalán felvonulhatnak-e melegek szabadon, anélkül, hogy a rendőrség a saját biztonságukra hivatkozva kordonok közé akarná zárni őket.

A máltai törvényhozás 67 képviselője közül mindössze egy szavazott a melegházasság legalizációja ellen, ami jelzi, hogy a katolikus egyház ellenállása ellenére is mekkora a támogatottsága a melegházasságnak a szigeten. A melegházasság legalizációja a múlt hónapban újra kormányrakerült Munkáspárt választási ígérete volt, de mindkét ellenzéki párt is támogatta. Joseph Muscat miniszterelnök szerint a "történelmi" szavazás bizonyítja, hogy a máltai társadalom "példátlan érettségi szintre ért". "Olyan társadalomban élünk, ahol már mind azt mondhatjuk, hogy egyenlőek vagyunk" - mondta. (Via AP)