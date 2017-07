Meghalt Chuck Blazer, a FIFA korrupciós botrányának kulcsfigurája

Július 12-én, 72 éves korában elhunyt Charles Gordon "Chuck" Blazer, az amerikai labdarúgó szövetség volt alelnöke, az észak-amerikai regionális szövetség, a CONCACAF egykori főtitkára, a FIFÁ-t megrázó korrupciós botrány egyik kulcsfigurája.

Blazer volt az, aki ellen az amerikai hatóságok eredetileg vizsgálódni kezdtek, és aki vádalku keretében be is ismerte, hogy 2005-2010 között 11 millió dollárnyi kenőpénzt kapott. A kenőpénz fejében Blazer igyekezett rábírni a CONCACAF tagjait, hogy adott kérdésekben a vesztegetők igényei szerint szavazzanak, például világbajnoki rendezési jogok odaítéléséről is.

A vádalkú részeként Blazer együttműködött a hatóságokkal, így részben neki köszönhetően bukott le az egész korrupt rendszer, és bukott meg Sepp Blatter, a FIFA főtitkára is. Blazert, aki tagja volt a FIFA végrehajtó bizottságának is, a szervezet etika bizottsága 2015-ben örökre eltiltotta a labdarúgástól, mert Blazer "központi szerepet játszott" a FIFA korrupciós kultúrájában, a vesztegetések és a pénzmosások rendszerében.

"Hibáinak, amelyekért teljesen elismerte a felelősségét, nem szabad feledtetniük azt a jót, amelyet a nemzetközi labdarúgással tett" - írta a halálhírt bejelentő ügyvédje a New York Timesban. (Via MTI. Címlapképünkön Blazer (b) Sepp Blatter (középen) és Franz Beckenbauer (j) látható.)