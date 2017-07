Így hullanak porba a magyar foci legszebb álmai

Olyan címercsereláz van a magyar fociban, mintha már csak egy jobb, modernebb logón múlna a világszínvonal, ezen pedig aztán tényleg ne múljon.

Matyóföld és Tállai András büszkesége, a Mezőkövesd is közölte, hogy új címert varrnak a mezre, és be is mutatták kedden a lelkes szurkoló tervét, amiben újdonságként a Bajnokok Ligájában használt labda is helyet kapott.

Balra az új, jobbra a régi

Persze, könnyű gúnyolódni azon, hogy mi köze van a klubnak a BL-hez, ahelyett, hogy az ambíciót értékelnék, hiszen új stadion is lett állami pénzből Mezőkövesden, sportszálló is épül, szintén a közösből, rengeteg tao-pénzt is kap a klub, elvileg az utánpótlásra, bár az egyelőre még nincs. Ha mindez megvan, miért ne lépnének szintet és szőnék bele új álmaikat a címerbe?

De sajnos maga a klub adta fel a vágyait, amikor bejelentette, hogy lesz új címer, de „klubunk meghallhatva a szurkolói igényeket úgy döntött, hogy a címerben szereplő labdát lecseréli egy hagyományosra, illetve az új címerben helyet kap a drukkerek által hiányolt matyó motívum is.”