We Are The Water: a We Are The World pszichedelikus verziója lett a vizes vébé himnusza

Meg nem erősített híreink szerint Áder "Halember" János, az egyetlen kopoltyút is növesztett fideszes állhat amögött, hogy a vizes vébé szervezői szép csendben új himnuszt írtattak a világbajnokságnak, a Demjén Rózsi-féle hirhedt Ússz, amíg élsz! helyett. De milyen új himnuszt, te Uszonyos Jézus Mária!



Demjén Ferenc száma, vagyis az egyes számú vébéhimnusz két okból is azonnali legendává vált. Egyrészt olyan klipet vágtak hozzá, aminek három főszereplője Orbán Viktor miniszterelnök + a híres mémállat, vagyis a Drámai Prérikutya módjára minduntalan a kamerába meredő Gyárfás Tamás + egy kormányközeli sirály voltak.

Másrészt arról szólt a dalszöveg, hogy a hallgató - vagyis a potenciális vébé-néző egyrészt döntésképtelenre ivott dünnyögős részeg

Hol van a start,

S hol a cél?

Hol van a start,

S hol a cél?

Hol volt a start, s hol van a cél?

De nem részeg ember, hanem részeg egysejtű vagy a nautiluszok rendjébe tartozó, jól becseszett csigaházas polip:

Ott volt a víz, az ős óceán,

Onnan együtt jöttünk tán

Milliárd furcsa lény,

S, mi csak úsztunk tovább

Milliónyi éven át.

Hát ússz, amíg élsz.

Egyszer majd célhoz érsz,

Valahol úgyis partot találsz.

Némiképp érthető, hogy a szervezők egy idő után már nem kedvelték a magukat magyar rocklegendára ivó ősállatokról szóló evolúciós himnuszt, és kerestek helyette másikat.

A végső megoldás: Veréb

Az avatatlan hallgató nem tud nem arra gondolni, hogy Veréb Tamás, aki végül a kettes számú himnuszt énekli, egyszerűen erre a feladatra született. Tamást ugyanis az a dal - az Előttem a kép - futtatta be annak idején, amiben az énekes egy olyan úszó személyében találta meg az Ideális Szexpartnert, aki a vízzel együtt az égig emelkedik. Ezt a képet jegyezd meg, mert nemsokára fontos lesz!

Próbáltam mással,

de mindig őt képzeltem el

Úszik az árral,

és mégis az égig emel

Veréb a dal refrénjében már-már prekognitív képességekről árulkodva megjósolta, hogy fog ő még a FINA égisze alá tartozó klasszikus magyar sikersportágakról énekelni:

A szél elolvad arcán

A számra fagy a szó

Nekem ő ma a leglegleg

A legforróbb vizespóló

És így is lett, elkészült ugyanis a We Are The Water, a Végső És Most Már Tutira Hivatalos Vébéhimnusz.

A dallam - méltóan ehhez a fülledt és forró, lakásba bemászkáló rovarokban gazdag időszakhoz - fülbemászó, ráadásul képes arra a bravúrra, hogy egyszerre hasonlítson a 2010-es focivébé két dalára, a Waka Wakára és a Waving Flagre. Mármint a We are the world mellett, amitől refrénjét kölcsönözte.

Ebből is következik viszont, hogy a végeredmény nem valami "kiállok a szélgép elé, kitárom a karomat, jöhet a műeső"-típusú patetikus nyavalygás, hanem valami egészen másféle, sokkal viccesebb nyavalygás.

Ha jól értem, a dal arról szól, hogy a főhős egy Matolcsy Ádám konzorciumi partnereként lebonyolított közbeszerzési tender és két regionális EU-pályázat megnyerése után egy balatoni kikötő vitorlásklubjában karibikoktélozik, amikor egy tréfás kedvű karbantartó csattanó maszlagot pottyant a Cuba Libréjébe, amitől először égig érő dagályhullámnak érzi magát,

We are the water, we rise high. Together we are stronger and the limit is the sky!

Hogy utána rövid időre visszatérjen a szokásos emberi testébe, ami a szer hatása alatt felmászik a vitorlásklub tetejére, hogy onnan a biztonságiak könyörgése ellenére a kikötő vízébe vesse magát:

There is a force inside of you so strong and alive. It takes to you to the edge head first you dive.

Csakhogy a már emlgetett tréfás kedvű karbantartó egy nagyfeszültségű vezetéket dobott a kikötő vizébe:

When your body hit the surface you feel electryfied.

A főhős ettől érthető módon felpezsdül és összevissza kezd szaladgálni a leparkolt BMW-k között, mint az elektrosokkolt egér:

The sense of freedom in your soul is ready for the fight. You are not alone million people watcing, keep going keep going nothing can stop you now. Cant stop you now.

Aztán amikor véget ér a mániás fázis, és a szegény főhős már éppen lenyugodna, megint elragadja a dagályhullámérzés és folytatódik a hallucinálás.

Mindenki láthatja és hallhatja, hogy ez hatalmas minőségi ugrás a Demjén Rózsi-féle korongrészeg ősállatokhoz képest. Ezek után kifejezetten optimistán állunk a vizes világbajnokság elé!

(A dalszöveg-idézeteknél erősen támaszkodtam ivalak felhasználó kommentjére.)