Eklektikus háztájak – Mulató Aztékok a Hangoverben

Nehezebb hétvégi délelőttökre kitalált sorozatunk ismét jelentkezik, ezúttal a Mulató Aztékok életmentő válogatásával.

A Balzac utcai hip-hop csapatot Tink, Phlat és emekajji alkotja, hosszas demozgatás után 2015-ben jelent meg az első EP-jük, ami egyben az első hazai cloud rap lemez is volt. Az aztékok számainak egyik különlegessége, hogy szinte minden hangot maguk is írnak, elvétve nyúlnak hangmintákhoz. A másik meg az a rengeteg lelkesedés és lendület, amit belezsúfolnak ezekbe.

A teljes élményhez érdemes őket élőben is látni, erre legközelebb az orfűi Bass Campen lesz lehetőség, de a nyáron szerveznek majd egy egész napos lemezbemutatóval egybekötött közönségtalálkozót is a Fractal Studio-ban. Ennek még nincs meg a pontos dátuma, részletekért a Facebook-oldalukat érdemes követni, számokat és az eddigi négy kiadványukat pedig Soundcloudon lehet felfedezni.

Az aztéktagok részt vesznek egy sor szóló és egyéb projektben is, ha valaki csak ismerkedik most ezzel a színtérrel, annak jó ugródeszka lehet, ha végigpörgeti ezeket: Phlat Gazsi Rap Show-val közösen hozta össze a Lapos Föld rapfilozófiai projektet, ennek első kilenc száma már kinn is van a neten, és egyre szaporodnak szólómunkái is, melyekből már egy EP össze is állt. Tink (aki amúgy a Slow Village rapcsapatnak is tagja), szintén megjelentetett már két szóló kiadványt, ezeket itt és itt lehet meghallgatni. Az alapokat alkotó emekajji pedig egy instrumentális albumot készített, de ez még nem jelent meg. Viszont innen érkezik ennek a mai mixnek az első száma, és később is több szerzeménye keveredik a válogatásba.

A mai mixhez egy rövid leírást is kaptunk, íme:

Elég eklektikus lett, kedvenceink, inspirációink és egy kis háztáji is került bele, mindez kis film hangmintákkal megfűszerezve egy 73 perces mixben.

Ezek pedig az elhangzó számok:

INTRO



emekajji - 8M2 INTRO



Mulató Aztékok - KOMOLYAN



Mulatu Astatke - FIKRATCHIN with Menelik Wossenatchew



Ike & Tina Turner - TOO MANY TEARS IN MY EYES



Budamunky - MERLOT



emekajji INSTRUMENTAL 1



Michael Garrick Sextet - TEMPLE DANCER



DEATH - THE CHANGE



Rodriguez - I THINK OF YOU



Pharrel Williams - PROVIDER



Clutchy Hopkins - TRACK 03 (The Life Of Clutchy Hopkins)



Bill Withers - USE ME



Joe Mcduphrey Experience - SOLAR WAVES



Sene - BROOKLYKNIGHT feat. Jay Jannings



Michael Anth0ny - OFF THE SH*TS (prod. by TUAMIE)



Jay Dee - IT'S ALL GOOD feat. Busta Rhymes



Locomotiv GT - ENGEDJ EL



Máté Péter - NEM TUDOM, NEM TUDOM



Mick Harvey - OUT OF TIME MAN



Curtis Mayfield - PUSHERMAN



Budamunky - HIDDEN MONKEY



Tom Waits - SWORDFISHTROMBONES



Alice Coltrane - JOURNEY IN SATCHIDANANDA



Horace Silver - LONELY WOMAN



Beatles - I'M THE WALRUS



Delegáció - NINCSENHOZZÁ (raw demo - prod. by DIL MADDY)



Foundation & Rezidue - BOOGIE DOWN'S GOT THE FLAVOR (instrumental)



Budamunky - BEAT #05 (Buda Sessions:The Mixtape)



emekajji INSTRUMENTAL 2



Sean Price - BAR-BARIAN (Kev Brown remix)



Black Sabbath - WHEN I CAME DOWN (rare demo)



Bródy János - A FÖLDÖN JÁRJ



Cseh Tamás - DÉSIRE MEGNÉMUL



Ennio Morricone - EXTASY OF GOLD



OUTRO



További felbukkanó hangminták: Holt Költők Társasága, Idő van, Veszett idők, Dutyi Dili, Golfőrültek, CB4, Álombrigád

Sorozatunknak ez már sokadik része volt, a korábbiakat itt lehet meghallgatni.